Μητσοτάκης για νοσηλευτές: Νέες παρεμβάσεις για μισθολογική στήριξη και θεσμική αναβάθμιση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, απευθύνει μήνυμα αναγνώρισης προς το σύνολο των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στο σύστημα υγείας.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η καθημερινή τους συμβολή στη φροντίδα των ασθενών με επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνηση, στοιχεία που επιβεβαιώνονται διαρκώς στην πράξη.



Όπως επισημαίνεται, η νοσηλευτική κοινότητα αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ η ενίσχυση και η ουσιαστική στήριξή της παραμένει σταθερή προτεραιότητα.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, μας δίνεται μία ακόμα ευκαιρία να εκφράσουμε τον σεβασμό της Πολιτείας προς το σύνολο των νοσηλευτριών και των νοσηλευτών μας.

Αλλά δίνεται και σε μένα η ευκαιρία να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπό τους, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες πέρασα αρκετό χρόνο στο νοσοκομείο για ανθρώπους που νοιάζομαι, διαπιστώνοντας και προσωπικά αυτό που ήδη ήξερα: τον επαγγελματισμό, την αυταπάρνηση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης με το οποίο φροντίζουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Η νοσηλευτική κοινότητα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του συστήματος υγείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.



Η προσφορά τους δεν είναι απλώς πολύτιμη, είναι αναντικατάστατη για την εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου συστήματος υγείας, και αυτό όχι μόνο σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων, όπως η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή ημέρα συνιστά υπενθύμιση της διαρκούς υποχρέωσης της Πολιτείας για έμπρακτη αναγνώριση και στήριξη του έργου όλων αυτών που φροντίζουν όλους εμάς, με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει τον αριθμό των νοσηλευτών και νοσηλευτριών και κάνουμε τα πάντα για να βελτιώσουμε και τις αποδοχές τους. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που πρέπει να λυθούν ώστε να αναγνωριστεί και να αναβαθμιστεί περαιτέρω το πολύτιμο έργο τους, μέσω της διασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, συνεχούς επιστημονικής κατάρτισης και θεσμικής αναβάθμισης του ρόλου τους στο σύγχρονο σύστημα υγείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, δεσμευόμαστε ότι εντός των επόμενων μηνών θα δρομολογηθούν παρεμβάσεις για την ικανοποίηση διαχρονικών κλαδικών διεκδικήσεων της νοσηλευτικής κοινότητας, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος υγείας.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα αφορούν κυρίως στη θεσμική αναγνώριση του ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ, στην περαιτέρω μισθολογική τους στήριξη και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανέλιξής του.



Χρέος μας είναι να κάνουμε το επάγγελμα του νοσηλευτή πιο ελκυστικό για τα νέα παιδιά και ταυτόχρονα να τους πείσουμε ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τα επαγγέλματα φροντίδας θα έχουν πάντα θέση και καλύτερες αμοιβές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ευχαριστούμε όλες και όλους τους νοσηλευτές από καρδιάς και σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε να φροντίζουμε για εσάς που φροντίζετε όλους εμάς»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Η υποστελέχωση σε νοσηλευτές απειλεί τα νοσοκομεία - Πάνω από 1100 οι κενές θέσεις

Ανδρουλάκης για Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ»

Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην Τιθορέα - Υπερβολική η οπλοκατοχή στην Κρήτη