Βύρων Κοτζαμάνης: Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960

Την ανησυχητική πορεία που έχει πάρει το δημογραφικό στη χώρα μας παρουσίασε μέσα από μια σειρά στοιχείων ο καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βύρων Κοτζαμάνης, κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Η Ελλάδα σε Δημογραφική Καμπή» που διοργανώθηκε στην Ιθάκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, μέχρι το 2060 στην Ελλάδα θα έχουμε 60.000 περισσότερους θανάτους από ό,τι γεννήσεις.

Την ίδια στιγμή, ο αναπαραγωγικός πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί κατά 35%, άρα το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων δεν μπορεί να «κλείσει» γιατί δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει.

Ο κ. Κοτζαμάνης τόνισε πως στη χώρα μας, υπάρχει σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Υπάρχει όμως και μεγαλύτερη επιβράδυνση των κερδών των Ελλήνων στην οικογένεια τους, μετά το 1990, σε σχέση με άλλες χώρες- εκτός των πρώην σοσιαλιστικών της Ε.Ε-.

Σημειώνεται επίσης πως την τελευταία 15ετία, οι έξοδοι από τη χώρα μας ήταν συνολικά περισσότεροι από τις εισόδους σε αυτήν, με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με τα αρνητικά φυσικά ισοζύγια (560.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις το διάστημα 2011-2024), ο πληθυσμός της χώρας να έχει μειωθεί κατά 715.000 τα τελευταία 15 χρόνια.

Οι σκληροί δείκτες του δημογραφικού

Πιο συγκεκριμένα, οι προβολές του ΙΔΕΜ αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών αφήνουν να διαφανεί ότι σε εθνικό επίπεδο:

– Oι θάνατοι θα αυξηθούν ελαφρώς και θα συνεχίσουν να είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις, με αποτέλεσμα τα ετήσια φυσικά ισοζύγια να παραμείνουν έντονα αρνητικά και τις αμέσως επόμενες δεκαετίες, οδηγώντας στην περαιτέρω μείωση του πληθυσμού μας.

– H δημογραφική γήρανση δεν πρόκειται να ανακοπεί.

– Ο συνολικός πληθυσμός μας, με την προϋπόθεση ενός μηδενικού μεταναστευτικού ισοζυγίου, θα μειωθεί από 1.95 έως 2.45 εκατομμύρια το 2060 σε σχέση με σήμερα. Θα επανέλθει δηλαδή είτε στα επίπεδα του 1963: 8,45 εκατομμύρια στο ευνοϊκότερο σενάριο, είτε σε αυτά του 1955: 7,95 εκατομμύρια.

-Και στα δύο σενάρια η κατανομή του πληθυσμού μας ανά ηλικία θα διαφοροποιείται σημαντικά από αυτήν του 1960 καθώς οι άνω των 65 θα αποτελούν το 2060 το 30% με 38% έναντι του 6% με 7% σε σχέση με έναν αιώνα νωρίτερα.

– Είναι ενδεικτικό πως το 1951, οι άνω των 65 ετών αντιπροσώπευαν το 6,8 % του πληθυσμού. Σήμερα, το 23, 5%.

-Αντίστοιχα, η ηλικιακή ομάδα 0-19 ετών από 38,5% το 1951 σήμερα έχει πέσει στο 18,5%.

