Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τον 6ο όροφο - Νεκρή η μία

Σοκ στην Ηλιούπολη όπου δύο ανήλικα κορίτσια ανέβηκαν στον 6ο όροφο πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

Η μία κοπέλα έχει χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σοκαριστικό περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ τα δύο κορίτσια ανέβηκαν ουσιαστικά στην ταράτσα της πολυκατοικίας, σε διαμέρισμα της οποίας διαμένει η μία εκ των δύο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρονται να κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκαν στο κενό.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για υπόθεση αυτοχειρίας, ωστόσο θα εξεταστεί από τις αρχές το τι ακριβώς συνέβη και οι συνθήκες γύρω από αυτή την αδιανόητη τραγωδία.

