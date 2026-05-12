ΠΑΣΟΚ: Κοινή συνεδρίαση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Οι προτάσεις που θα θέτουν σε δημόσια διαβούλευση

Στο πεδίο της Συνταγματικής Αναθεώρησης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, μετά από την κίνηση της Νέας Δημοκρατίας να ανοίξει τον κύκλο της συζήτησης κατά την τελευταία συνεδρίαση της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας, με φόντο προηγούμενες επιθέσεις βουλευτών στο «επιτελικό κράτος».

Η Χαριλάου Τρικούπη συγκαλεί κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου θα αναλυθούν οι προτάσεις που έχει επιμεληθεί ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ναι μεν δηλώνουν ότι πρέπει να γίνει μια γόνιμη συζήτηση εντός του κοινοβουλίου για όλα τα ζητήματα λειτουργίας του Καταστατικού Χάρτη, θεωρούν ωστόσο σε αυτή τη φάση, ότι η απαιτούμενη εκ του Συντάγματος υπερπλειοψηφία θα πρέπει να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο της επόμενης, αναθεωρητικής Βουλής και αυτό να είναι και ο κανόνας, με αλλαγή της διάταξης του άρθρου 110 του Συντάγματος.

«Η πρότασή μας, η οποία άπτεται όλου του φάσματος των συνταγματικών διατάξεων, προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και την θέσπιση τεσσάρων νέων , με στόχο την προάσπιση της συνταγματικής τάξης, την ενίσχυση της διαφάνειας και των θεσμικών αντιβάρων και την προστασία των πολιτών από τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας», λένε και επισημαίνουν ότι η πρότασή τους η οποία θα εμπλουτιστεί και θα καθοριστεί τελικά από τη δημόσια διαβούλευση, εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες για:

1) Δικαιώματα που ανταποκρίνονται στην εποχή μας

2) Θεσμούς, διαφάνεια και λογοδοσία,

3) Αλλαγές που αφορούν στην ίδια τη διαδικασία αναθεώρησης

Ανάμεσα στις βασικές προτάσεις, είναι οι εξής:

1. Αναθεώρηση του άρθρου 86: ουσιαστική αποπολιτικοποίηση της ευθύνης υπουργών

Η προτεινόμενη ρύθμιση απομακρύνει πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία δίωξης. Τη σχετική αρμοδιότητα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο, και αν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο, η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

2. Αναθεώρηση του άρθρου 90: Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κηδεμονία

Μεταφορά της αρμοδιότητας επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή επιτροπή με 19 μέλη, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας (δικηγόρους και καθηγητές νομικών σχολών ΑΕΙ). Συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημοσίων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς.

3. Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών

4. Αναθεώρηση του άρθρου 110: Η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στην δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή.

5. Αναθεώρηση του άρθρου 16: Ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων.

6. Αναθεώρηση του άρθρου 17: Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της Χώρας. Εισάγεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την θέσπιση ειδικών περιορισμών και όρων στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, καθώς και σχετικών μηχανισμών ελέγχου ή απαγόρευσης συναλλαγών για λόγους εθνικής ασφάλειας.

7. Αναθεώρηση του άρθρου 21: Κατοχυρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως συνταγματικός θεσμός. Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας.

8. Αναθεώρηση του άρθρου 102: Ενισχύεται η αρχή της αυτοδιοίκησης, με την σαφέστερη κατοχύρωση του τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τη θέσπιση αυξημένων εγγυήσεων για τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων τους. Διευρύνεται η διοικητική και κανονιστική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, περιορίζεται η κρατική εποπτεία σε έλεγχο νομιμότητας και ενισχύεται η θεσμική προστασία των αιρετών οργάνων. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την οικονομική αυτοτέλεια, με πρόβλεψη επαρκών πόρων και κανόνες διαφάνειας και δημοσιονομικής ισορροπίας.

