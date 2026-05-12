Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην Τιθορέα - Υπερβολική η οπλοκατοχή στην Κρήτη

«Δυστυχώς, παντού υπάρχουν όπλα, στην Ελλάδα και την Ευρώπη», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα, σημειώνοντας ότι «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και επρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα».

«Είμαστε μια ήπειρος ανοιχτή και διακινούνται πολλά όπλα», είπε, ενώ σχετικά με τα αιματηρά γεγονότα της Κρήτης σχολίασε ότι «στην περιοχή αυτή υπάρχει μια υπερβολή με τα όπλα».

Πρόσθεσε ότι «το ζητούμενο είναι να εξαρθρωθούν οι εγκληματικές οργανώσεις».

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι όταν θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα υπάρξουν μεγάλες μετακινήσεις όπλων προς την Ευρώπη. «Έχω εκφράσει την ανησυχία μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γίνονται προσπάθειες να δούμε με ποιον τρόπο θα ελεγχθούν οι μετακινήσεις όπλων».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα και τόνισε ότι απαιτείται μια μεγάλη εκστρατεία, επιχειρήσεις και έρευνες για να μειωθεί κατά το δυνατόν ο αριθμός των παράνομων όπλων.

Για το κυκλοφοριακό

Στη συνέχεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στο κυκλοφοριακό ζήτημα, λέγοντας ότι «έχουμε σχεδόν τέσσερις φορές παραπάνω αυτοκίνητα στο λεκανοπέδιο με τις ίδιες υποδομές και τους ίδιους δρόμους. Αυτό ως εξίσωση δεν βγαίνει».

«Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια ώστε να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας να κυκλοφορούν κατά το δυνατόν συντομότερα και λιγότερο κουραστικά με το σχέδιο “Κόμβος”, της οποίας το επιχειρησιακό κέντρο βρίσκεται στη ΓΑΔΑ με 150 περίπου τροχονόμους».

Συμπλήρωσε ότι «έχουμε προμηθευτεί drones, τα οποία βοηθούν να υπάρχει μια συνολική εικόνα για όλα τα σημεία της Αττικής, έτσι ώστε η κυκλοφορία να μπορεί να γίνεται με μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία».

