Ροϊλός: "Με ενόχλησε που βγήκαν φωτογραφίες για την προσωπική μου ζωή, δεν είναι όλα για πούλημα"

Ο Αναστάσης Ροϊλός εξέφρασε την ενόχλησή του που δημοσίευσαν φωτογραφίες με τη σύντροφό του καθώς θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν όρια στην έκθεση των προσωπικών δεδομένων και πως δεν μπορούν όλα να γίνονται αντικείμενο δημόσιας προβολής.

: «Με ενόχλησε που βγήκαν φωτογραφίες για την προσωπική μου ζωή, γιατί δεν το διαφήμισα, δεν έδωσα ποτέ στοιχεία, για το πού είμαστε. Καταλαβαίνω ότι στη δουλειά μας, από ένα σημείο και μετά είναι αδύνατο να κρατήσεις κάποια πράγματα κρυφά. Όσο μπορέσαμε να το προστατεύσουμε είναι καλό. Τώρα σίγουρα περνάει σε μια άλλη φάση, όταν βγαίνει μια πληροφορία. Από εκεί και πέρα, προσπαθώ και λέω "εντάξει, και τι έγινε". Δεν κρίνω κάποιον που μπορεί να προβάλλει την προσωπική του ζωή. Ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά. Για μένα όμως, είναι ένα κομμάτι που θεωρώ ότι είναι μια ασφάλεια, το να γυρνάω κάπου και να είμαστε κάτι άλλο, να είναι κάτι δικό μου. Δεν είναι όλα για πούλημα. Όταν το πουλάει ο άλλος», είπε ο ηθοποιός.

