«Οι Νοσηλευτές μας. Το μέλλον μας. Οι ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σώζουν ζωές»

Το φετινό μήνυμα εστιάζει στην ενδυνάμωση των νοσηλευτών, προϋπόθεση για ασφαλή, ποιοτικά και ανθεκτικά συστήματα υγείας, τονίζει σε μήνυμά της η Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΠΑΓΝΗ, Νοσηλεύτρια , RN, MSC Αγγελική Πρινάρη.

Οι ενδυναμωμένοι νοσηλευτές οδηγούν σε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα, μειωμένη θνησιμότητα, βελτιωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, υψηλότερη ικανοποίηση ασθενών και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής.

Ενδυνάμωση των νοσηλευτών σημαίνει εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη, ουσιαστικά κίνητρα, συμμετοχή στις αποφάσεις και ασφαλή αριθμό ασθενών ανά νοσηλευτή, ώστε να παρέχουν ποιοτική φροντίδα. Απαραίτητη προϋπόθεση η ασφάλεια και η ευημερία των νοσηλευτών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου συστήματος υγείας.

Στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών η Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΠαΓΝΗ εκφράζει βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη προς τους Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες– Μαίες/ Μαιευτές και Επισκέπτες/επισκέπτριες Υγείας που στηρίζουν καθημερινά το υπέρτατο αγαθό της υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υγεία των πολιτών της Κρήτης.



Ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σημαίνει ασφαλείς ασθενείς, ισχυρά νοσοκομεία και υγιείς πολίτες.

