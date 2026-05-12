Super League: Κρίσιμα παιχνίδια σήμερα για τα play out

Τα play out της Stoiximan Super League συνεχίζονται σήμερα (12/5, 19:00) με την 8η και πλέον κρίσιμη αγωνιστική.

Αν το θρίλερ της παραμονής κορυφώνεται, τότε το σημερινό πρόγραμμα μοιάζει με τελικό.

Την παράσταση κλέβουν δύο «τελικοί». Στην Τρίπολη, ο τοπικός Αστέρας (29β) υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (28β) σε ένα ματς που μοιάζει με… νοκ άουτ. Ο νικητής κάνει τεράστιο βήμα παραμονής, ενώ ο ηττημένος μπαίνει σε τροχιά… υποβιβασμού.







Ακόμη πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στη Λάρισα, όπου η ουραγός ΑΕΛ (26β) ψάχνει το θαύμα κόντρα στον Παναιτωλικό (34β). Οι «βυσσινί» κυνηγούν μονάχα το τρίποντο, διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για την παραμονή.

Αντιθέτως, το παιχνίδι στην έδρα της Κηφισιάς είναι παντελώς αδιάφορο. Η ομώνυμη ομάδα (37β) και ο Ατρόμητος (40β) έχουν ήδη «κλειδώσει» τη θέση τους στη νέα σεζόν και παίζουν χωρίς το βάρος της βαθμολογίας.

Η 8η αγωνιστική Playouts

Τρίτη 12 Μαΐου 2026

19:00 Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός

19:00 Κηφισιά-Ατρόμητος

19:00 Παναιτωλικός-ΑΕΛ

Βαθμολογία Playouts

9. Ατρόμητος 40

10. Κηφισιά 37

11. Παναιτωλικός 34

12. Αστέρας Τρίπολης 29

——————————————

13. Πανσερραϊκός 28

14. ΑΕΛ 26

