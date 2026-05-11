ΟΦΗ: Πολύ κοντά σε συμφωνία με Σαλσέδο - Η διαφορά στη διάρκεια του συμβολαίου

Στη τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης του ΟΦΗ με τον Έντι Σαλσέδο για την ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει στις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, με τον Ιταλοκολομβιανό επιθετικό να είναι ευχαριστημένος από την οικονομική προσφορά του ΟΦΗ (240.000 ευρώ ετησίως), ωστόσο δεν επιθυμεί διετές αλλά μονοετές συμβόλαιο.

Στον ΟΦΗ προσπαθούν να το μεταπείσουν και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Στις τάξεις της Κρητικής ομάδας επικρατεί αισιοδοξία ότι η υπόθεση Σαλσέδο θα έχει αίσιο τέλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Άρης - ΟΦΗ 3-1: Νέα ήττα ο αδιάφορος ΟΦΗ