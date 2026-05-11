ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 18:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΟΦΗ: Πολύ κοντά σε συμφωνία με Σαλσέδο - Η διαφορά στη διάρκεια του συμβολαίου
σαλσεδο
clock 13:53 | 11/05/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος

Στη τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης του ΟΦΗ με τον Έντι Σαλσέδο για την ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει στις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, με τον Ιταλοκολομβιανό επιθετικό να είναι ευχαριστημένος από την οικονομική προσφορά του ΟΦΗ (240.000 ευρώ ετησίως), ωστόσο δεν επιθυμεί διετές αλλά μονοετές συμβόλαιο.

Στον ΟΦΗ προσπαθούν να το μεταπείσουν και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Στις τάξεις της Κρητικής ομάδας επικρατεί αισιοδοξία ότι η υπόθεση Σαλσέδο θα έχει αίσιο τέλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Άρης - ΟΦΗ 3-1: Νέα ήττα ο αδιάφορος ΟΦΗ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis