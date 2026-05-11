Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να έχουν βαλτώσει ξανά, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες σχετικά με το πότε θα είναι σε θέση να διέλθει το πετρέλαιο από μια βασική πλωτή οδό της Μέσης Ανατολής.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17%, φτάνοντας τα 104,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21%, διαμορφούμενο περίπου στα 98,48 δολάρια το βαρέλι.

Οι συνομιλίες για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να έχουν οδηγηθεί ξανά σε αδιέξοδο, εντείνοντας τις ανησυχίες για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η διέλευση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν μια «πολύ σαφή κόκκινη γραμμή» στην τελευταία τους πρόταση, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, στην εκπομπή «Fox News Sunday». Η Τεχεράνη απάντησε στην τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ιρανική απάντηση «εντελώς απαράδεκτη».

Η απουσία ειρηνευτικής συμφωνίας τις τελευταίες εβδομάδες έχει επιβαρύνει την προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού μέσω της οποίας διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Ανώτατος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος προειδοποίησε τις χώρες που εφαρμόζουν κυρώσεις κατά του Ιράν ότι θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα» όταν τα πλοία τους διέρχονται από τα Στενά, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

To Ιράν έστειλε την απάντησή του στις ΗΠΑ: «Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στο τέλος του πολέμου»