Επίσκεψη του Επισκόπου Καμπέρας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, υποδέχθηκε στο γραφείο του, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καμπέρας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, κ. Αθηναγόρα, ως εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου.

Σημειώνεται ότι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αθηναγόρας είναι Κρητικής καταγωγής, αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ έχει πραγματοποιήσει και μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο Ίδρυμα και είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος είναι επίσης κρητικής καταγωγής και διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο αντικείμενο της Βιοηθικής.

Ο Θεοφιλέστατος μετέφερε τις θερμές ευχές του Αρχιεπισκόπου, καθώς και την πρόθεσή του να επισκεφθεί το Ίδρυμα στο άμεσο μέλλον.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής, Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προώθηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ Κρήτης και

Αυστραλίας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Αρχιεπισκοπής, καθώς και τη διερεύνηση πιθανών συνεργασιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φιλοσοφίας της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Ανδρέα, η οποία ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, καθώς και στις δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τόσο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος όσο και ευρύτερα με την ομογένεια και το εν λόγω Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Εκκλησίας της Αυστραλίας.

Ο Πρύτανης και ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

