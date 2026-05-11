Αυτόπτης μάρτυρας στο Ράδιο Κρήτη: Η γυναίκα βαρύτατα τραυματισμένη και ο σύζυγος προσπαθούσε να τη σηκώσει

Μία νέα μαρτυρία ρίχνει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε βαρύτατα τραυματισμένη η 28χρονη γυναίκα μέσα σε χαντάκι, σε παράδρομο της Παντάνασσας, και ενώ ο 30χρονος σύζυγός της συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη αυτόπτης μάρτυρας, βρέθηκε ο ίδιος στον τόπο της τραγωδίας, επιστρέφοντας από τη δουλειά του, μαζί με ένα άλλο άτομο, και αντίκρισε την άτυχη γυναίκα αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου.

"Ελα αγάπη μου να πάμε στο σπίτι μας"

Σε απόσταση 1,5 μέτρου βρισκόταν η κλούβα του 30χρονου συζύγου. Ο ίδιος ο 30χρονος, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Βρισκόταν πάνω από τη γυναίκα και προσπαθούσε να τη σηκώσει, λέγοντάς της "Ελα αγάπη μου να πάμε στο σπίτι μας".

"Παραξενεύτηκα που προσπαθούσε να τη σηκώσει, καθώς η γυναίκα ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένη και το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μετακινήσουμε τον τραυματία", είπε ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ειδοποίησε ΕΚΑΒ και αστυνομία. Οπως είπε η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ το ασθενοφόρο ήρθε μετά από μισή ώρα.

Το όλο σκηνικό ήταν τρομακτικό, περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας: "Φοβόμασταν μήπως ο 30χρονος μας επιτεθεί, προσπαθούσαμε να σώσουμε την άτυχη γυναίκα, ενώ μέσα στην κλούβα βρίσκονταν τα παιδιά, τα οποία ούρλιαζαν".

"Ενα άλλο ζευγάρι ήρθε και πήρε τα παιδιά"

Σημαντική πτυχή στην υπόθεση, η παρουσία ενός άλλου ζευγαριού, που έσπευσε στο σημείο, "επίσης σε έξαλλη κατάσταση" το οποίο όπως είπε ο αυτόπτης μαρτύρας, φώναζε εναντίον τους, τους έσπρωξε, πήρε τα παιδιά που βρίσκονταν στην κλούβα και έφυγαν.

Όσον αφορά την άτυχη 28χρονη: "Είδα μώλωπες στα πλευρά της γυναίκας. Θεωρώ ότι δεν ήταν τροχαίο. Ήταν κάτασπρη, είχε χάσει πολύ αίμα από το κεφάλι. Κάποια στιγμή μας κοίταξε με ένα απλανές βλέμμα ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον...", κατέληξε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη μητέρα 4 παιδιών, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, αλλά δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της.

Ακούστε τον αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Η γυναίκα του ήταν αιμόφυρτη κι αυτός... "θα καλούσε" ασθενοφόρο

Ηράκλειο: Νέο "κύμα" εκατοντάδων αφίξεων στα νότια – Σε επιφυλακή οι αρχές

Καναδάς - Σοκαριστικό τροχαίο: Μοτοσικλέτα εκτινάχθηκε και «κρεμάστηκε» από φανάρι