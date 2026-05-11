ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 13:45
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στη δημοσιότητα τα «Πόθεν Έσχες» των πολιτικών
Βουλή
clock 11:32 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στην δημοσιότητα η αρμόδια επιτροπή ελέγχου «πόθεν έσχες». Πρόκειται για 1.837 δηλώσεις του έτους 2025 (χρήση 2024) και 17 αρχικές δηλώσεις.

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.



Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2024 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Δείτε όλα τα Πόθεν Έσχες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πόθεν Έσχες πολιτκοί αρχηγοί
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis