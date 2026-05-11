Αγωνία για τον τραυματισμό του Καρέτσα (βίντεο)

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αναμέτρηση της Γκενκ με τη Βέστερλο, με την ομάδα του Έλληνα διεθνούς να επικρατεί με 3-0.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν στην προσπάθειά του να αλλάξει κατεύθυνση και να αποφύγει αντίπαλο ποδοσφαιριστή, δέχθηκε δυνατό χτύπημα στο δεξί γόνατο. Ο Καρέτσας έπεσε αμέσως στο χορτάρι, δείχνοντας να αντιλαμβάνεται πως ο τραυματισμός του ίσως είναι σοβαρός. Λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Το μόνο στοιχείο που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας είναι ότι κατά την έξοδό του φάνηκε να πατά το πόδι του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφής εκτίμηση για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πλέον, άπαντες περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, τα οποία θα καθορίσουν τόσο τη φύση του τραυματισμού όσο και το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης.

Αν και έμοιαζε με τραυματισμό στο γόνατο, ο προπονητής της Γκενκ, Χάγιεν το χαρακτήρισε ως «διάστρεμμα στον αστράγαλο». «Έπαθε κι αυτός ένα στην προπόνηση αυτή την εβδομάδα», είπε. «Νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο άσχημα, αλλά δεν μπορώ να κάνω μια οριστική δήλωση».

Σε ό,τι αφορά τη μάχη του τίτλου, η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, μείωσε ξανά σε απόσταση... αναπνοής από την πρωτοπόρο Μπριζ μετά το άνετο 3-0 επί της Μαλίν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στα Playoffs και τα Playouts του βελγικού πρωταθλήματος έχουν ως εξής:

PlayOffs Τίτλου

Κλαμπ Μπριζ-Σεντ Τρουίντεν 2-0



Γάνδη-Άντερλεχτ 1-1



Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μαλίν 3-0







ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)



Κλαμπ Μπριζ 50



Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 49



Σεντ Τρουίντεν 39



Άντερλεχτ 29



Μαλίν 27



Γάνδη 27











PlayOffs για το Conference League



Σταντάρ Λιέγης-Λέουβεν 2-1



Αντβέρπ-Σαρλερουά 0-1



Γκενκ-Βέστερλο 3-0







ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)



Σταντάρ Λιέγης 33



Γκενκ 33



Βέστερλο 30



Σαρλερουά 30



Αντβέρπ 27



Λέουβεν 19











Playouts Υποβιβασμού

Λα Λουβιέρ-Σερκλ Μπριζ 4-1



Ζούλτε Βάρεγκεμ-Ντέντερ 2-1







ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)



Ζούλτε Βάρεγκεμ 48



Σερκλ Μπριζ 41



Λα Λουβιέρ 34



Ντέντερ 25 --Πλέι οφ ανόδου/υποβιβασμού--

