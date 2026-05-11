Μονάδα παραγωγής ενέργειας στον Λίβανο βομβάρδισαν ισραηλινές δυνάμεις
λίβανος, έκρηξη
clock 09:24 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε νέες επιθέσεις, αυτήν τη φορά σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιδόθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Οι IDF ανακοίνωσαν πλήγματα το απόγευμα της Κυριακής 10 Μαΐου. Το NNA, Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί τη Ναμπατίγια, με τουλάχιστον τέσσερις οβίδες να πέφτουν σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις. Επίσης, μετέδωσε πως, πέρα από τις περιοχές Χαμπούς και Μαϊφαντούν, βομβαρδισμοί σημειώθηκαν και στην πόλη Καφρτζούζ.

Οι IDF, επιπλέον, ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν αναχαιτιστικά πυρά εναντίον «ύποπτων εναέριων στόχων» στην περιοχή που βρίσκεται υπό την κατοχή των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο. Οι IDF ανήρτησαν πως οι αναχαιτίσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ.

Επίσης, μέσω αεροπορικής επιδρομής βομβάρδισαν την περιοχή Ζαουτάρ αλ-Γκαρμπίγια. Οι IDF, μάλιστα, είχαν ζητήσει από τους κατοίκους των Ντέιρ αλ-Ζαχράνι, Τζαρτζού και Σατζάντ (Τζεζίν) να φύγουν, αλλιώς θα κινδυνέψουν να σκοτωθούν.

Λιβανος Ισραηλ Βομβαρδισμός
