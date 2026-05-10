Τσαφούλιας: «Ο πατέρας μου πέρασε από δίπλα μου και έφυγε, δεν με γνώρισε»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Πάμε μια βόλτα;” και ο σκηνοθέτης γύρισε πίσω στα παιδικά του χρόνια και μίλησε για τη σχέση με τον ναυτικό πατέρα του.

“όταν είπα στον πατέρα μου “θα γίνω σκηνοθέτης”, μου είπε “ούτε να το σκέφτεσαι”. Καλά, κάποια στιγμή του είχα πει ότι “σκέφτομαι να γίνω καπετάνιος” και μου είπε “ούτε να το σκέφτεσαι”. Γενικά, δεν νομίζω πως υπάρχει ναυτικός που θα ήθελε το παιδί του να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο”.

“Είναι ένα επάγγελμα, επειδή το ‘χω ζήσει ως γιος και εγγονός καπετανέων, που δεν πληρώνεται. Μπορεί να ακούγεται ότι οι μισθοί των ναυτικών είναι μεγάλοι, που είναι, αλλά η ζωή που χάνουν δεν πληρώνεται. Είναι ο αποχωρισμός, ότι αφήνουν πίσω μια κατάσταση συγκεκριμένοι και όταν γυρνούν αυτή έχει αλλάξει”.

“Θυμάμαι μια φορά ότι είχαμε πάει με μεγάλη λαχτάρα στο αεροδρόμιο να τον πάρουμε, με την μητέρα και την αδελφή μου και, με το που τον είδα, απομακρύνθηκα για λίγο από κοντά τους και πέρασε από δίπλα μου και έφυγε, δεν με γνώρισε” πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Μόρφη: "Άμα ρωτήσεις τους έντεχνους, δεν με θεωρούν έντεχνη, είμαι στη χαραμάδα"