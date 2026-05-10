radio icon100.6 FM KnossosFM
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ -ACROPOLIS SWIM OPEN 2026: Μια ανάσα από το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ ελεύθερο έφτασε η Βασιλάκη (vid)
clock 19:16 | 10/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

«Άγγιξε» το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης Acropolis Swim Open στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Η απόλυτη κυρίαρχος στις μεγάλες αποστάσεις του ελεύθερου, πρωταθλήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου, τερμάτισε σε χρόνο 4:10.59, πήρε το εισιτήριο για την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και πλησίασε πάρα πολύ το πανελλήνιο ρεκόρ που έχει η ίδια από φέτος με 4:10.57.

Καλύτερος Έλληνας ο Βασίλης Κακουλάκης (ΠΑΟΚ,Ωρίωνας), δεύτερος με 3:52.66, τρίτος ο Δημήτρης Μάρκος (ΠΑΟΚ) με 3:52.76.

Στα 200μ πρόσθιο, νίκησε με 2:28.27 η Ελένη Κοντογεώργου (Ολυμπιακός) ενώ τρίτη ήταν  η Χαρά Αγγελάκη (Παναθηναϊκός) με 2:30.72.

Στους άνδρες: δεύτερος ο Μάριος Ζαφειρόπουλος (Ολυμπιακός) 2:12.16, τρίτος ο Σάββας Θώμογλου (ΟΦ Θαλάσσης) 2:12.47, και τέταρτος ο Δανιήλ Γιουρτζίδης (ΑΟΠ Φαλήρου) 2:15.55.

