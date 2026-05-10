Α2 πόλο ανδρών: Ο ΟΦΗ θα παίξει με τον Νηρέα Γέρακα σε νοκ άουτ ματς για την 3η θέση στην κατηγορία

Με γκολ του Δημήτρη Τίγκα, μόλις 96 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, ο ΝΑΟ Κέρκυρας κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του ΟΦΗ, καθώς επιβλήθηκε εντός έδρας με 12-11, για την ημιτελική φάση των play off της Waterpolo League 2.

Με 2-1 νίκες, το σύνολο του Σπύρου Καρδόνα εξασφάλισε το εισιτήριο για την τελική φάση όπου θα αντιμετωπίσει τον Ηλυσιακό, σε δύο αγώνες, με έπαθλο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και, συνάμα, την απευθείας άνοδο στη Waterpolo League. Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, θα παίξει με τον Νηρέα Γέρακα σε νοκ άουτ ματς για την 3η θέση στην κατηγορία.

Ο προπονητής του ΟΦΗ Κώστας Φιτσανάκης, ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα, ότι "τα παιδιά έπαιξαν σαν παλικάρια και η εικόνα τους, ήταν εξαιρετική.Πολλά πράγματα όμως δεν εξαρτώνται μόνο απο εμας.Πιστεύω ότι αξίζαμε να είμαστε στον τελικό. Πλέον θα παίξουμε για τ μετάλλιο, που είναι ένας απο τους στόχους μας, απο την αρχή της σεζόν".

ΟΦΗ (Κώστας Φιτσανάκης): Τσαβολάκης, Παπανικολάου 3, Λεονταράκης, Κλήμος, Τσιακανίκος 1, Τσαγκαράκης 2, Βασιλάκης, Βυθούλκας 1, Ζουράφης 2, Αρώνης, Πατούνας 1, Γαρταγάνης, Πακιουφάκης, Παυλοστάθης 1.

Όσο για τα play out, η Νίκη Βόλου «ζευγάρωσε» τις νίκες της με αντίπαλο τον ΝΟ Ναυπλίου, αφού επικράτησε με 11-10 στο κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας Βόλου και πέρασε στην επόμενη φάση. Σε αντίθεση με τους ηττημένους, οι οποίοι θα ακολουθήσουν ΟΠΑΘΑ και Άργη Καλαμάτας στην Εθνική Κατηγορία.

Θυμίζουμε πως την προηγούμενη Κυριακή (3/5) το σύνολο του Δημήτρη Μπλάνα είχε επιβληθεί με 15-12 στο Ναύπλιο. Στη συνέχεια, η θεσσαλική ομάδα θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας, σε έναν αγώνα μπαράζ, τον 2ο της Εθνικής κατηγορίας. Ο νικητής από αυτήν την αναμέτρηση θα αγωνισθεί στη Water Polo League 2, της επόμενης περιόδου.

Τα αποτελέσματα

Κυριακή 10/5

PLAY OFF

(3ος ΑΓΩΝΑΣ)

ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΟΦΗ 12-11

Οκτάλεπτα: 3-3, 2-2, 3-4, 4-2

Διαιτητές: Σπύρος Αχλαδιώτης, Αλέξανδος Χατζηγούλας

Πρώτος αγώνας: 5-0 (α.α.)

Δεύτερος αγώνας: 5-0 (α.α)

PLAY OUT

(2ος ΑΓΩΝΑΣ)

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 11-10

Οκτάλεπτα: 5-1, 1-1, 3-3, 2-5

Διαιτητές: Γρηγόρης Σπανουδής, Άγις Καρούλης

Αλυτάρχης: Γιώργος Αχλαδιώτης

Πρώτος αγώνας: 12-15