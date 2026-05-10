Ελληνικά νοικοκυριά: Φοβούνται τα χειρότερα, κόβουν από παντού

Περαιτέρω επιδείνωση παρουσιάζει η εικόνα των ελληνικών νοικοκυριών τον Απρίλιο, με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέχοντας αισθητά από τις χώρες που ακολουθούν.

Επίσης όλοι οι επιμέρους δείκτες, που περιλαμβάνει η μηνιαία έρευνα του ΙΟΒΕ αναδύουν μια απογοητευτική εικόνα με ενισχυμένο και διάχυτο τον φόβο των νοικοκυριών για το σήμερα και το αύριο να κυριαρχεί.

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο αυξάνει την ανησυχία για νέες ανατιμήσεις, σε τρόφιμα και καύσιμα οι οποίες απομυζούν το εισόδημα των νοικοκυριών, το οποίο ούτως ή άλλως, για τη συντριπτική πλειοψηφία, δεν φτάνει για να βγάλουν τον μήνα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον Απρίλιο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε και διαμορφώθηκε στις -54,7 μονάδες, έναντι -52,5 μονάδες τον Μάρτιο.

Και αυτόν τον μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, με τους καταναλωτές στην Ρουμανία με επίπεδο δείκτη –35,1 και την Σλοβενία (-30,8) να ακολουθούν. Επίσης:

Οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τους προηγούμενους 12 μήνες ενισχύθηκαν σημαντικά στις -55,1 (από -50,0) μονάδες.

Το 71% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ μόλις το 1% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση, όταν οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -12,3 και -12,6 μονάδες αντίστοιχα.

Το 75% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 15% (από 19%) το οποίο αναμένει σταθερότητα.

Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) εξασθένισε με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -49,8 (από -48,7) μονάδες.

Το 58% (από 57%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 2% (από 3%) αναμένει το αντίθετο.

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες υποχώρησε έντονα στις –74,9 μονάδες από -67,7 τον Μάρτιο.

Το 88% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, όταν οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +8,1 μονάδες στην ΕΕ και στις +8,3 στην Ευρωζώνη.

Το ποσοστό των νοικοκυριών που προέβλεψε μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 35%, με το 10% (από 9%) των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της.

Το 75% των νοικοκυριών προέβλεψε άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 5% (από 8%) αναμένει σταθερότητα, με τους σχετικούς δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη να είναι στις +47,3 και 49,1 μονάδες αντίστοιχα.

Το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 63%, όσο και τον προηγούμενο μήνα.

Στο 12% (από 11%) ενισχύθηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους.

Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 17% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 8%.

Ο δείκτης της πρόθεσης πραγματοποίησης σημαντικών δαπανών για βελτίωση/ανανέωση της κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στις -85,2 μονάδες.

Το 65,6% έκρινε τον Απρίλιο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα.

Στην πρόθεση για αγορά ή κατασκευή κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών ο δείκτης διαμορφώθηκε στις -89,8 μονάδες, αρκετά χειρότερη επίδοση από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, καθώς αυτός διαμορφώθηκε στην ΕΕ στις -74,9 (από -71,3) και στην Ευρωζώνη στις -75,8 μονάδες (από -71,9).

