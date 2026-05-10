Βόλος - Λεβαδειακός 0-3: Με... υπογραφή Πεντρόσο

Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες φετινές αναμετρήσεις με αντίπαλο τον Βόλο πέτυχε το απόγευμα της Κυριακής (10/5) ο Λεβαδειακός, επικρατώντας αυτήν τη φορά με σκορ 3-0 των «κυανέρυθρων» της Μαγνησίας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Πεντρόσο που πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του (40', 55'), το πρώτο με υπέροχο δεξί «ψαλιδάκι», ενώ στο 80' ο Βήχος έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 0-3.

Οι δύο ομάδες είχαν και από ένα δοκάρι, ο Λεβαδειακός με τον Μανθάτη στο 34' και ο Βόλος με τον Χουάνπι στο 61'.

Σκόρερ: 40', 55' Πεντρόσο, 80' Βήχος

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες κάρτες: 39' Κύρκος, 70' Αμπάντα - 44' Βέρμπιτς

Κόκκινες κάρτες: 90'+2' Λαμαράνα

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα, Γρόσδης, Μύγας, Χέρμανσον (67’ Τσοκάνης), Αμπάντα, Κύρκος (59’ Χουάνπι), Γκονζάλες (46’ Λάμπρου), Κόμπα (77’ Βαϊνόπουλος), Τριανταφύλλου, Τζόκα (67’ Λεγκίσι), Ουρτάδο.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανάκερ, Μανθάτης, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσόκαϊ (63’ Λαμαράνα), Νίκας, Μπάλτσι (84’ Χρ. Παπαδόπουλος), Λαγιούς (75’ Συμελίδης), Βέρμπιτς (63’ Γκούμας), Πεντρόσο (84’ Οζέγκοβιτς).