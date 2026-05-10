Σρόιτερ για Κοσιώνη: «Η αποχώρησή της ήταν αξιοπρεπέστατη, έχει αφήσει το στίγμα της»

Ο Αντώνης Σρόιτερ βρέθηκε καλεσμένος στο Καλύτερα Δε Γίνεται και χαρακτήρισε αξιοπρεπέστατη την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη. Ενώ, το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα χαθεί μιας και τόσα χρόνια έχει αφήσει το στίγμα της και έχει αποδείξει την αξία της.

«Ήταν αξιοπρεπέστατη η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη. Αυτό πρέπει να της το πιστώσει ο οποιοσδήποτε. Όταν ξεκινούσα εγώ να κάνω δελτίο το 2009, η Σία είχε ξεκινήσει έναν χρόνο νωρίτερα. Είναι πιο μικρή από μένα, εγώ είμαι πιο μεγάλος, αλλά ήμασταν τα πολύ φρεσκάκια τότε της ενημέρωσης.

Όταν ξεκίνησα, 1-2 μήνες μετά, έγινα εκλογές. Εν όψει του debate που γινόταν τότε, βρεθήκαμε όλοι οι δημοσιογράφοι που έπρεπε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Πήγαμε σε έναν χώρο που ήταν οι “βαρόνοι” της ενημέρωσης, οι πολύ μεγάλοι δημοσιογράφοι και σκάω κι εγώ με τη Σία. Δυο παιδάκια στα πολύ ξεκινήματά τους. Άξιζε να είναι κανείς μέσα, για να δει τον τρόπο που μας αντιμετώπισαν οι άλλοι ως πολύ νέους, την αμφιβολία του τι θα κάνουμε με αυτά τα δυο παιδάκια.

Είκοσι χρόνια όμως, έχει αφήσει το στίγμα της. Μια πάρα πολύ ισχυρή πορεία. Και όταν είσαι 20 χρόνια στην ενημέρωση, δε μπορεί να σου πει κανείς τίποτα, γιατί έχεις δώσεις τις εξετάσεις σου και τις έχεις περάσει και με απόλυτη επιτυχία» είπε ο Αντώνης Σρόιτερ.

