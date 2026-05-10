Fuel Pass ΙΙΙ: Μέχρι πότε μπορείτε να το εξαργυρώσετε και τι εξετάζεται για τους επόμενους μήνες

Δεν αποκλείεται το μέτρο της επιδότησης καυσίμων, Fuel Pass να παραταθεί και τους επόμενους δύο μήνες, Ιούνιο και Ιούλιο, λόγω των υψηλών τιμών στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και σε άλλα ενεργειακά καύσιμα εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως το μέτρο εφαρμόζεται ήδη για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2026 και πως αυτό αφορά:

τα φυσικά πρόσωπα και τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού.

τις μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Επίσης επισημαίνεται πως τα επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνονταν ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

στα 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

στα 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

στα 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

στα 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί πως, η εξαργύρωση voucher του Fuel Pass ΙΙΙ μπορεί να γίνει έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Σε κάθε περίπτωση, μένει να φανεί εάν το μέτρο θα παραταθεί και το επόμενο διάστημα αλλά και το εάν θα ισχύσουν τα ίδια κριτήρια για τη χορήγηση του και τα ποσά.

Διαβάστε επίσης:

Συντάξεις: Έξτρα μέτρα στήριξης -Τα 3 σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση