To Ιράν έστειλε την απάντησή του στις ΗΠΑ: «Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στο τέλος του πολέμου»

Το Ιράν φέρεται να έχει αποστείλει την απάντησή του στις ΗΠΑ επί του αμερικανικού σχεδίου για τη λήξη του πολέμου.

Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA, η ιρανική απάντηση διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, «σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου».

Κατά το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο επίσης επικαλείται ιρανικά μέσα, η απάντηση του Ιράν στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ επικεντρώνεται στον «τερματισμό του πολέμου και την ασφάλεια στη θάλασσα».

Η πρόταση των ΗΠΑ, εάν το Ιράν συμφωνήσει με αυτήν, θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο και θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ πριν ξεκινήσουν συνομιλίες για πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Rebrain Greece» στο Λονδίνο: Πάνω από 3.000 Έλληνες εργαζόμενοι σκέφτονται να γυρίσουν

Η Τεχεράνη δεν έχει δώσει ακόμη καμία δημόσια ένδειξη ότι θα αποδεχθεί το σχέδιο 14 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Tasnim: Πλοίο με σημαία Παναμά πέρασε από το Ορμούζ

Στο μεταξύ, πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Παναμά και προορισμό την Βραζιλία πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας μία πορεία που σχεδιάστηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το Tasnim, πρόκειται για το πλοίο Mdl Toofan, που είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Ρας Αλ-Χάιρ της Σαουδικής Αραβίας, με προορισμό το Ρίο Γκράντε.

Το πλοίο προσπάθησε να διασχίσει προηγούμενα τα στενά στις 4 Μαΐου, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν το έστρεψαν πίσω, όπως μετέδωσε το Tasnim, προσθέτοντας ότι είναι το δεύτερο πλοίο από το Σάββατο που χρησιμοποιεί την πορεία που σχεδίασε το Ιράν για να διαπλεύσει στην υδάτινη δίοδο.

Διαβάστε επίσης:

Βόμβα Τραμπ: Στέλνει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία στην Πολωνία;

Προκλητική Milliyet: Η «Γαλάζια Πατρίδα» παίρνει ζωή -Η Ελλάδα σφετερίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας