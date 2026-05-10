ΚΥΡ.10 Μαΐ 2026 09:33
Έρχεται υποχρεωτική απόσυρση αυτοκινήτων – Για ποιά θα απαγορευτεί η κυκλοφορία
clock 10:24 | 10/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αυστηρότερο πλαίσιο στους τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, με νέες ρυθμίσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τον ευρωπαϊκό στόλο οχημάτων και να οδηγήσουν ακόμη και σε υποχρεωτική απόσυρση χιλιάδων παλαιότερων αυτοκινήτων.

Οι αλλαγές εντάσσονται στη στρατηγική ανανέωσης του στόλου, καθώς σε πολλές χώρες –μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα– η μέση ηλικία των οχημάτων έχει αυξηθεί σημαντικά και αγγίζει πλέον τα 17,8 έτη, λόγω της οικονομικής δυσκολίας αντικατάστασής τους.

Κομβική τομή αποτελεί η καθιέρωση ελέγχου μικροσωματιδίων στα πετρελαιοκίνητα οχήματα προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6, καθώς και νεότερων, κατά τη διάρκεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου αλλά και σε οδικούς ελέγχους.

Το νέο όριο τίθεται στο 1.000.000 μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό, με στόχο τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν με παραποιημένα ή αφαιρεμένα φίλτρα DPF και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

