Επίδομα παιδιού: Ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση έως 150 ευρώ ανά τέκνο

Περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά αναμένεται να λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που έχει ανακοινωθεί, με το ποσό να φτάνει έως και τα 150 ευρώ ανά παιδί, ανάλογα με τη σύνθεση και το εισόδημα της κάθε οικογένειας.

Η ενίσχυση αφορά δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα καταβληθεί αυτόματα έως τα τέλη Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους πολίτες.

Τα ποσά κλιμακώνονται με βάση τον αριθμό των παιδιών. Έτσι, οικογένειες με ένα παιδί μπορούν να λάβουν 150 ευρώ, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.050 ευρώ. Παράλληλα, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται ανάλογα με τα προστατευόμενα τέκνα, ενώ για μονογονεϊκές ή μη έγγαμες οικογένειες τα αντίστοιχα όρια εμφανίζονται μειωμένα κατά 1.000 ευρώ.

Ενδεικτικά:

Έγγαμη οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα έως 40.000 ευρώ δικαιούται 150 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα έως 45.000 ευρώ λαμβάνει 300 ευρώ.

Για τρία παιδιά και εισόδημα έως 50.000 ευρώ, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 450 ευρώ.

Οικογένεια με επτά παιδιά και εισόδημα έως 65.000 ευρώ μπορεί να λάβει έως 1.050 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού παραμένει προσωρινά κλειστή, λόγω της εκκαθάρισης για τη δεύτερη διμηνιαία δόση του 2026.

Η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά στις 29 Μαΐου στις 08:00 το πρωί για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις, ενώ η πληρωμή της δεύτερης δόσης προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται πως για να εγκριθεί το επίδομα παιδιού, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, καθώς οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν θεωρούνται έγκυρες.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Μεγάλες ζημιές στην αποθήκη της βιοτεχνίας μετά την πυρκαγιά (βίντεο)

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο νεαρός, με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο