Γιάννης Κουράκης: Η μητέρα είναι το θεμέλιο της οικογένειας
clock 13:23 | 10/05/2026
newsroom ekriti.gr

Το μήνυμα του Προέδρου της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης, Γιάννη Κουράκη για την Γιορτή της Μητέρας:Η μητέρα είναι το θεμέλιο της οικογένειας, η πηγή αγάπης, δυναμης και αξιών. Με ανιδιοτέλεια, Υπομονή και αφοσίωση, διαμορφώνει χαρακτήρες, στηρίζει κοινωνίες και κράτα ζωντανές τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας.

Ως Ένωση Δημάρχων Κρήτης εκφράζουμε την εκτίμησή μας σε κάθε μητέρα που καθημερινά αγωνίζεται, προσφέρει και εμπνέει.Αναγνωρίζουμε τον πολύτιμο ρόλο της και δεσμευόμαστε να  διεκδικούμε πολιτικές και δράσεις που ενισχύουν την μητρότητα την οικογένεια και την κοινωνική συνοχή.

Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Η προσφορά σας είναι ανεκτίμητη και αποτελεί φάρο ελπίδας για το μέλλον.

 

