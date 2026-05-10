Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησαν και πέταξαν τη σορό του σε ποταμό

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (09.05.2026) στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο άνδρες πυροβόλησαν μέχρι θανάτου το θύμα και στη συνέχεια πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία.

Η δολοφονία έγινε στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, όταν οι 3 άνδρες συνάντησαν σε σπίτι, δύο Ρομά. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, οι 3 Έλληνες ξεκίνησαν να λογομαχούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτός να αρπάξει το όπλο του δεύτερου και να σκοτώσει το θύμα.

Οι άνδρες πήραν την σορό και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προσπαθώντας να κρύψουν τα ίχνη τους.

Πολίτης ενημέρωσε αμέσως την ΕΛΑΣ για το περιστατικό με άνδρες της αστυνομίας να ξεκινούν επί τόπου έρευνα.

Λίγη ώρα μετά, εντόπισαν τους δύο δράστες οι οποίοι ομολόγησαν τόσο τη δολοφονία, όσο και το ότι πέταξαν τη σορό στον ποταμό.

Οι αρχές τους πέρασαν αμέσως χειροπέδες ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό της σορού.

Την υπόθεση δολοφονίας έγινε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

