Ηράκλειο - ενοίκια: Τετραμελείς οικογένειες αναγκάζονται να νοικιάζουν σπίτια 50 τμ

Ως ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα χαρακτήρισε την εκτόξευση των ενοικίων στο Ηράκλειο, η πρόεδρος των Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης Άρτεμις Μαυράκη σε συνέντευξή της στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη.

Οι πολίτες πολύ συχνά αδυνατούν να ανταποκριθούν στην μηνιαία υποχρέωσή τους, όταν πλέον απαιτείται το 60% και το 70% του μισθού τους, μόνο για το ενοίκιο.

"Ζούμε σε μια χώρα με μισθούς Βουλγαρίας και ενοίκια Νέας Υόρκης και Παρισιού" είπε η κα Μαυράκη, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία οικογενειών, ή ζευγαριών ή εργαζομένων που έρχονται στο Ηράκλειο για να εργαστούν, να βρουν ένα σπίτι σε λογική τιμή.

Μάλιστα είπε ότι πλέον τετραμελείς οικογένειες αναγκάζονται να ενοικιάζουν σπίτια 50 τ.μ. προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος.

"Το airbnb λόγω της καλοκαιρινής σεζόν, τα πολλά ακίνητα που πέρασαν στα χέρια funds και η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα, έχουν μειώσει σημαντικά τα διαθέσιμα προς ενοικίαση σπίτια, με αποτέλεσμα οι τιμές να έχουν εκτοξευτεί", είπε η κα Μαυράκη, προσθέτοντας ότι οι όροι προγραμμάτων όπως το "Σπίτι μου 2", είχαν ως αποτέλεσμα να ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα.

