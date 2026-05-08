Με βραβεύσεις το επίσημο δείπνο της ΕΠΣΗ για το Final Four του Κυπέλλου!(φωτο)

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Final Four του Κυπέλλου ΕΠΣΗ, που θα γίνει την Κυριακή στις 18:00 στο γήπεδο Αρχανών.

Ρούβας και Χερσόνησος θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, με την γιορτή του ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου.

Η… έγινε απόψε στο κέντρο «Αναδρομές», όπου πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο του Final Four από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, με την παρουσία των τεσσάρων ομάδων και πλήθους ανθρώπων του ποδοσφαίρου, ενώ έγιναν ξεχωριστές βραβεύσεις.

Τιμήθηκε η ΠΑΕ ΟΦΗ για την εφετινή κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, υπό τους ήχους του ύμνου του συλλόγου.

Τιμητική βράβευση από την ΕΠΣΗ έγινε ακόμη στον «ήρωα» του τελικού το 1987, Μύρωνα Σηφάκη, στον Γιώργο Μπετεινάκη και στην Ηλιάνα Ατσαλάκη.

Από τον Εργοτέλη βραβεύτηκε ο Στέλιος Φιλιππάκης, από τον Ρούβα ο Κώστας Ιερωνυμάκης και από τον Αλμυρό το ΚΤΕΟ Βιστάκης.

Την Κυριακή στο περιθώριο του μεγάλου τελικού θα βραβευτούν ακόμη οι Νίκος Μπουνάκης, Κωνσταντίνος Μπουνάκης, Αντώνης Καλογεράκης και Ραφαήλ Μαλτέζος.