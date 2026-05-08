Συριγωνάκης: Επιτόπιος έλεγχος στα αντιπλημμυρικά έργα του οδικού δικτύου στο Μαλεβίζι

Αυτοψία στα έργα κατασκευής τάφρων για την ασφαλή απορροή υδάτων στους οδικούς άξονες Τύλισος-Μονή Μαλεβιζίου και Κεραμούτσι-Κορφές, πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Παρόντες στις επί τόπου επισκέψεις, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μονής Γιάννης Πατραμάνης, ο επιβλέπων του έργου Γιώργος Κανάκης, ο Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Μονής Πέτρος Καλλέργης, ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου Σπύρος Γωνιανός και η Διευθύντρια τεχνικών έργων Π.Ε. Ηρακλείου Χαρά Τριαματάκη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίηση του για την οδική παρέμβαση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των παραπάνω περιοχών, ενώ από την πλευρά τους οι κύριοι Πατραμάνης, Καλλέργης και Γωνιανός έκφρασαν τις ευχαριστίες τους για την ανταπόκριση της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου.

