ΣΑΒ.09 Μαΐ 2026 10:06
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συριγωνάκης: Επιτόπιος έλεγχος στα αντιπλημμυρικά έργα του οδικού δικτύου στο Μαλεβίζι
συριγωνας μαλεβιζι
clock 19:55 | 08/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αυτοψία στα έργα κατασκευής τάφρων για την ασφαλή απορροή υδάτων στους οδικούς άξονες Τύλισος-Μονή Μαλεβιζίου και Κεραμούτσι-Κορφές, πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Παρόντες στις επί τόπου επισκέψεις, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μονής Γιάννης Πατραμάνης, ο επιβλέπων του έργου Γιώργος Κανάκης, ο Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Μονής Πέτρος Καλλέργης, ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου Σπύρος Γωνιανός και η Διευθύντρια τεχνικών έργων Π.Ε. Ηρακλείου Χαρά Τριαματάκη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίηση του για την οδική παρέμβαση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των παραπάνω περιοχών, ενώ από την πλευρά τους οι κύριοι Πατραμάνης, Καλλέργης και Γωνιανός έκφρασαν τις ευχαριστίες τους για την ανταπόκριση της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου.

εργα μαλεβιζι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Θρήνος για τον πατέρα δύο παιδιών που "έσβησε" στην άσφαλτο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Συριγωνάκης Νίκος αυτοψία έργα Μαλεβιζι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis