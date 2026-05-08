«Rebrain Greece»: Σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες επαναπατρισμού στις 9 Μαΐου στο Λονδίνο

Στις 9 Μαΐου 2026 πραγματοποιείται στο Λονδίνο η δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέωςμεταβαίνει στο Λονδίνο την Παρασκευή 8 Μαϊου 2026, όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (The London School of Economics and Political Science) με θέμα: «Κατάρτιση δεξιοτήτων και ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη: πληροφορίες από την Ελλάδα». Θα ακολουθήσει συζήτηση της Υπουργού με Έλληνες φοιτητές της Σχολής.

Η εκδήλωση του «Rebrain Greece», θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο London Hilton Metropole και έχει ως στόχο τη διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για να καλύψουν καίριες θέσεις.

Είναι η τρίτη φορά που το «Rebrain Greece» πραγματοποιεί «στάση» στο Λονδίνο, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν γίνει με μεγάλη επιτυχία σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη. Συνολικά στις εκδηλώσεις αυτές έχουν συμμετάσχει πάνω από 6.500 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και ήρθαν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

«Μέλημα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι να συμβάλουμε ώστε να επιστρέψουν στην χώρα μας, οι συμπατριώτες μας που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούμε συντονισμένες δράσεις, μία εκ των οποίων είναι το «Rebrain Greece». Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, την περίοδο 2010 – 2024, περίπου 730.000 συμπολίτες μας έφυγαν από την Ελλάδα, ενώ πάνω από 470.000 έχουν ήδη επιστρέψει. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες, ενημερώνουμε τους συμπατριώτες μας για τις ευκαιρίες που προσφέρει η ελληνική αγορά εργασίας, δίνουμε κίνητρα. Η τελική απόφαση βεβαίως, είναι δική τους», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Για συμμετοχή στην εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://rebrain-greece.idloom.events/rebrain-greece-uk.

Στην εκδήλωση έχουν δηλώσει συμμετοχή από την πλευρά των εταιρειών 35 όμιλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προσφέρουν εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε βασικούς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως στον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο, στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), στην πληροφορική, στη βιομηχανία και παραγωγή, στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο, στην ενέργεια, στον ασφαλιστικό κλάδο, στα νομικά επαγγέλματα, στη ναυτιλία, στον κλάδο της συμβουλευτικής, στις τηλεπικοινωνίες, στον τομέα της ενημέρωσης και των media, στον τουρισμό και τη φιλοξενία, στην φαρμακοβιομηχανία καθώς και στον ιατρικό – υγειονομικό κλάδο.

