Σε αναμονή της ιρανικής απάντησης ο Ρούμπιο: "Περιμένουμε νέα εντός της ημέρας"

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι είναι «απαράδεκτο» το Ιράν να ελέγχει το Στενό του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

«Το Ιράν ισχυρίζεται τώρα ότι αυτή η διεθνής θαλάσσια οδός του ανήκει και ότι έχει το δικαίωμα να τη ελέγχει. Αυτή είναι μια απαράδεκτη κατάσταση που προσπαθούν να καταστήσουν κανονική», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Ρώμη.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολίαζε μια πληροφορία, σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη συγκρότησε μια ειδική αρχή αρμόδια να εγκρίνει τις διελεύσεις μέσω αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ντε φάκτο αποκλείσει από τότε που άρχισαν τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Τι είναι έτοιμος να κάνει ο κόσμος για αυτό το θέμα; Θα δεχτεί ο κόσμος το Ιράν να ελέγχει στο εξής μια διεθνή θαλάσσια οδό;», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Αναφέρθηκε επιμόνως «σε μια απόφαση των Ηνωμένων Εθνών που προσπαθούμε να προωθήσουμε, στην οποία ο κόσμος και ο ΟΗΕ θα έχουν την ευκαιρία, μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας, να ψηφίσουν και να πουν: ‘Δεν θα τους επιτρέψουμε να προσπαθήσουν να ελέγχουν τα Στενά».

Το θέμα τέθηκε κατά τις επαφές του σήμερα στη Ρώμη με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι αναμένει μια ιρανική απάντηση εντός της ημέρας στις αμερικανικές προτάσεις για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Περιμένουμε μια απάντηση από την πλευρά τους μέσα στην ημέρα… Ελπίζω ειλικρινά ότι αυτή θα είναι μια σοβαρή προσφορά», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος ολοκλήρωσε διήμερη επίσκεψη στην Ιταλία μιλώντας ενώπιον των δημοσιογράφων στον περίβολο της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Ένα μήνα μετά την έναρξη της εκεχειρίας, οι ΗΠΑ περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρότασή τους για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη της επανάληψης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει το Ιράν και όπου περίπου 1.500 πλοία και 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν εγκλωβισμένα.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

