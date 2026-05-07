Στενά Ορμούζ: Πληροφορίες για επίθεση (για πρώτη φορά) σε κινεζικό τάνκερ

​Ένα δεξαμενόπλοιο πετρελαιοειδών κινεζικής ιδιοκτησίας δέχθηκε επίθεση κοντά στο Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα, όπως μετέδωσε το Caixin, την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την επιχείρηση "Ελευθερία", την οποία εν συνεχεία ανέστειλε.

Ήταν η πρώτη φορά που ένα κινεζικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση, δήλωσε πηγή στο Caixin.

Το κατάστρωμα του πλοίου έπιασε φωτιά.

Δεν είναι σαφές εάν κάποιο μέλος του πληρώματος του πλοίου τραυματίστηκε.

Η Κίνα παραμένει βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, το οποίο έχει γίνει στόχος αμερικανικού αποκλεισμού στον Κόλπο του Ομάν.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν προσπάθειες για την παροχή βοήθειας σε πλοία που έχουν αποκλειστεί στο Ορμούζ, αν και τις ανέστειλε μια μέρα αργότερα, αφού το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας drones και πυραύλους σε πολλά πλοία και σε γείτονές του, ιδίως στα ΗΑΕ.

Πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν ότι το κινεζικό πλοίο που υπέστη ζημιές πιστεύεται ότι ήταν το δεξαμενόπλοιο JV Innovation με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο είχε αναφέρει πυρκαγιά στο κατάστρωμά του σε κοντινά πλοία τη Δευτέρα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο κοντά στη Μίνα Σακίρ, όπως ανέφερε το δημοσίευμα.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί στο Πεκίνο μια ημέρα νωρίτερα και συζήτησαν για το άνοιγμα του Ορμούζ.

