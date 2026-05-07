ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ: Τιμά με εκδήλωση την Γιορτή της Μητέρας

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, αφιερωμένη στον πολυσύνθετο ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18.00 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Πλατεία Κουντουριώτη) στο Ενετικό Λιμάνι.

Η εκδήλωση έχει ως γενικό τίτλο: Ισότητα, Μητρότητα, Ηγεσία και στόχο να αναδείξει τη μητρότητα ως μια κοινή ανθρώπινη και κοινωνική εμπειρία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημόσια παρουσία της γυναίκας, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την πολιτική ευθύνη και τις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής.

Μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων γυναικών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, θα αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη θέση της γυναίκας σήμερα.

Ειδικότερα, η συζήτηση θα αναπτυχθεί γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

• τη μητρότητα και τη δημόσια διοίκηση, με έμφαση στην εφαρμογή της ισότητας στην πράξη, στις θεσμικές πολιτικές στήριξης της οικογένειας και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα σε θέσεις διοικητικής ευθύνης

• τη δημόσια εικόνα της γυναίκας-μητέρας, τα κοινωνικά στερεότυπα και τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται στον δημόσιο λόγο και στα μέσα ενημέρωσης

• τη σχέση μητρότητας και πολιτικής ηγεσίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της γυναίκας στη λήψη αποφάσεων, στη δημόσια ευθύνη και στη διαμόρφωση πολιτικής

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι νέες προκλήσεις που αναδύονται μέσα από την ψηφιακή εποχή, η επίδραση των social media και της Artificial Intelligence στην οικογένεια και στη διαμόρφωση κοινωνικών προτύπων, καθώς και ο ρόλος της μητέρας και της πολιτείας στη διαχείριση αυτών των αλλαγών.

Ομιλήτριες:

Αλεξάνδρα Σδούκου

Εκπρόσωπος Τύπου Νέας Δημοκρατίας

Μαρία Κοζυράκη

Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Αντιγόνη Ανδρεάκη

Δημοσιογράφος – Δημοτική Σύμβουλος

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η Μαρία Σπυριδάκη(Θέμα Κρήτης 103,1 & 99,6)

Η εκδήλωση θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα, με σύντομες εισηγητικές τοποθετήσεις και ανοιχτό πάνελ συζήτησης, με στόχο την ανάδειξη προβληματισμών, προτάσεων και πολιτικών προσεγγίσεων για την ουσιαστική ενίσχυση της ισότητας και της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή.

Η Γιορτή της Μητέρας ή Ημέρα της Μητέρας είναι ετήσια εορτή προς τιμήν της μητέρας, και της μητρότητας, καθώς και της επιρροής τους στην κοινωνία και εορτάζεται στην χώρα μας στις 10 Μαΐου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ηράκλειο: «Θα σε ντύσουμε γαμπρό -Φέρτε μαντολίνα, όχι σφαίρες» – Το σπαρακτικό αντίο της αδελφής του 21χρονου Νικήτα