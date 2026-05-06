Κρήτη: Σε κλίμα οδύνης και υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία η κηδεία του 21χρονου στο Μυλοπόταμο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, αλλά και υπό τον φόβο νέου κύκλου αίματος, οδηγείται την Πέμπτη 7 Μαΐου στην τελευταία του κατοικία ο 21χρονος Νικήτας, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες 54χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου, τον τόπο καταγωγής της οικογένειας του θύματος. Το κλίμα στο χωριό είναι εξαιρετικά βαρύ, με τους συγγενείς και τους συγχωριανούς να αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο και βίαιο χαμό του νεαρού άνδρα.

Συγκίνηση και βαθιά θλίψη προκαλεί η σπαρακτική ανάρτηση της αδερφής του αδικοχαμένου Νικήτα η οποία με λόγια γεμάτα πόνο και αγάπη καλεί συγγενείς και φίλους να τον αποχαιρετήσουν, φορώντας άσπρα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του ιστορικού αντιπαραθέσεων, η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Στόχος των αρχών είναι η διατήρηση της τάξης και η αποτροπή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω ένταση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς η οικογένεια του θύματος είχε δεχθεί απειλές και στο παρελθόν από τον φερόμενο ως δράστη.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο ο δράστης με την σύζυγό του - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Την ίδια ώρα, ο 54χρονος κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, ενώ οι έρευνες των αρχών για την πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων της στυγερής δολοφονίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Εισαγγελέας και η Ανακρίτρια Ηρακλείου μετέβησαν το μεσημέρι στο Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης, προκειμένου να απαγγείλουν κατηγορίες.

Η δικαστική λειτουργός άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός του εγκλήματος.

Η 56χρονη σύζυγός του, η οποία επέβαινε στο ίδιο όχημα κατά τη διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης, κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, με την κατηγορία της ψυχικής συνδρομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το άγριο έγκλημα αποτελεί πράξη αντεκδίκησης. Ο 54χρονος φέρεται να είχε «προαναγγείλει» την πράξη του, καθώς θεωρούσε τον 21χρονο υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος της οικογένειας.

Μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχε μακρά δικαστική διαμάχη, με εκατέρωθεν μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα και περιοριστικούς όρους, οι οποίοι ωστόσο δεν στάθηκαν ικανοί να αποτρέψουν το μοιραίο.

