Δήμος Φαιστού: Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για το Ολοκαύτωμα του Μαγαρικαρίου

Με σεβασμό στα ιστορικά γεγονότα και βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους πεσόντες και τα θύματα του Ολοκαυτώματος του Μαγαρικαρίου, από τα στρατεύματα κατοχής τον Μάιο του 1944, που διοργάνωσε ο Δήμος Φαιστού σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαγαρικαρίου.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η τελετή στο μνημείο του καπετάν Πετρακογιώργη, μιας εμβληματικής μορφής της Εθνικής Αντίστασης, καθώς και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στη θέση «Γριά Βρύση», παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, βουλευτών, φορέων, συλλόγων και πολιτών.

Image

Ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, στον χαιρετισμό του, τόνισε πως η θυσία των κατοίκων του Μαγαρικαρίου αποτελεί διαρκή υπενθύμιση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική μνήμη οφείλει να παραμένει ζωντανή στις νεότερες γενιές.

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ