Καθαρισμός οικοπέδων: «Τρέχουν» οι προθεσμίες για τους υπόχρεους
clock 20:48 | 06/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία του ετήσιου καθαρισμού οικοπέδων, λόγω της αντιπυρικής περιόδου, με την προθεσμία να βρίσκεται σε αντίστροφη μέτρηση, καθώς ξεκίνησε την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου. Οι υπόχρεοι έως και την 15η Ιουνίου οφείλουν όχι μόνο να καθαρίσουν τα οικόπεδα αλλά και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  https://akatharista.apps.gov.gr .

Εφόσον η προθεσμία παρέλθει χωρίς την υποβολή δήλωσης, τεκμαίρεται ότι ο υπόχρεος συναινεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου του από τον οικείο δήμο. Το διοικητικό πρόστιμο για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού αυξάνεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 0,50 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

  • Ελάχιστο πρόστιμο: 200 ευρώ
  • Ανώτατο πρόστιμο: 2.000 ευρώ

Επιπλέον, ο υπόχρεος θα επιβαρύνεται και με το πλήρες κόστος του αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο δήμο.

ΚΥΑ

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που περιλαμβάνει πληροφορίες για τον καταλογισμό προστίμων σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης, καθώς και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης.

