Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Τέσσερις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης όρκισε σήμερα Τετάρτη (6/5) ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τους:

-Παναγιώτη Μαλαμίδη του Ανέστη ΠΕ μηχανικών-πολιτικών μηχανικών που αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Χανίων



-Γεράσιμο Λυκούδη του Ευσταθίου ΠΕ γεωτεχνικών-γεωπόνων που αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Χανίων



-Νικηφόρο Τσιβολέ του Γεωργίου ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου που αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Χανίων



-Γιώργο Περράκη του Πέτρου ΠΕ μηχανικών-μηχανολόγων που αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ηρακλείου

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στους νεοδιοριζόμενους καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση.

