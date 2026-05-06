Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης
clock 21:24 | 06/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τέσσερις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης όρκισε σήμερα Τετάρτη (6/5) ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τους:

-Παναγιώτη Μαλαμίδη του Ανέστη ΠΕ μηχανικών-πολιτικών μηχανικών που αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Χανίων

-Γεράσιμο Λυκούδη του Ευσταθίου ΠΕ γεωτεχνικών-γεωπόνων που αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Χανίων

-Νικηφόρο Τσιβολέ του Γεωργίου ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου που αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Χανίων

-Γιώργο Περράκη του Πέτρου ΠΕ μηχανικών-μηχανολόγων που αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ηρακλείου

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στους νεοδιοριζόμενους καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση.

