Η Σελίν Ντιόν θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι τον Ιούλιο

Νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει η Σελίν Ντιόν τον Ιούλιο, λίγους μήνες μετά την έντονη ανταπόκριση του κοινού για τις εμφανισεις της στο Παρίσι και τη σταδιακή επιστροφή της στα μουσικά πράγματα.







Η ερμηνεύτρια ανακοίνωσε ότι το νέο γαλλόφωνο κομμάτι της, με τίτλο «Pardon, Bonjour, Merci» (Συγγνώμη, Καλημέρα, Ευχαριστώ), θα είναι διαθέσιμο στις 3 Ιουλίου, μέσα από σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες «έπαιξε» με τις τρεις λέξεις που συνθέτουν τον τίτλο.

Το νέο τραγούδι αποτελεί δημιουργία των Γάλλων συνθετών Renaud Rebillaud και Ycare και έρχεται μετά το «Dansons», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και αποτέλεσε την πρώτη της νέα δουλειά, έπειτα από αρκετά χρόνια αποχής, με την υπογραφή του επί χρόνια συνεργάτη της Jean-Jacques Goldman.

Η τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί από τη σκηνή για χρόνια, μετά τη διακοπή της παγκόσμιας περιοδείας «Courage World Tour» λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ το 2022 αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με τη σπάνια νευρολογική πάθηση Stiff Person Syndrome (Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου), για την οποία μίλησε στο ντοκιμαντέρ «I Am: Céline Dion».







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