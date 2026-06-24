Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου: Η νέα μελέτη που ρίχνει φως στα αίτια της πάθησης

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι σε ένα μέρος ασθενών με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΦΝΕ) μπορεί να εμπλέκονται αυτοαντισώματα που «μπλοκάρουν» έναν βασικό αντιφλεγμονώδη μηχανισμό του οργανισμού, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The New England Journal of Medicine.

Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, προκαλεί χρόνια φλεγμονή στο πεπτικό σύστημα και επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς. Παρότι τα κλινικά συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν, οι υποκείμενοι μηχανισμοί της νόσου φαίνεται πως διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ενεργοποιείται μια υπερβολική ανοσολογική αντίδραση, στην οποία ο οργανισμός παράγει αυτοαντισώματα που στοχεύουν την ιντερλευκίνη-10 (IL-10), μια πρωτεΐνη με ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Η IL-10 φυσιολογικά περιορίζει τη φλεγμονή, όμως όταν εξουδετερώνεται, το «φρένο» της ανοσολογικής απόκρισης παύει να λειτουργεί, οδηγώντας σε έντονη φλεγμονώδη δραστηριότητα.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 4.900 ασθενείς με ΦΝΕ και πάνω από 1.000 υγιή άτομα. Τα συγκεκριμένα αυτοαντισώματα εντοπίστηκαν σε 173 ασθενείς, δηλαδή περίπου στο 3,5% του δείγματος, ενώ στους υγιείς ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Πειραματικά ευρήματα έδειξαν ότι η παρουσία τους σχετίζεται με μείωση της IL-10 και ενίσχυση της φλεγμονώδους αντίδρασης.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη πως η ΦΝΕ δεν αποτελεί ενιαία νόσο, αλλά ένα σύνολο διαφορετικών υποτύπων με διαφορετικούς μηχανισμούς εμφάνισης. Μάλιστα, η συγκεκριμένη υποομάδα ασθενών φαίνεται να σχετίζεται και με συγκεκριμένο γενετικό υπόβαθρο, όπως η παραλλαγή HLA-DRB1*01:03, η οποία έχει συνδεθεί με πιο σοβαρές μορφές της νόσου.

Ειδικοί που δεν συμμετείχαν στη μελέτη τονίζουν ότι η αναγνώριση αυτών των μηχανισμών μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει σε πιο εξατομικευμένες θεραπείες, προσαρμοσμένες στο ανοσολογικό προφίλ κάθε ασθενούς, αντί για τις γενικές θεραπείες που εφαρμόζονται σήμερα.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ταυτοποίηση ασθενών με αυτά τα αυτοαντισώματα θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο στην καλύτερη κατανόηση της νόσου όσο και στη βελτίωση της διαγνωστικής διαδικασίας, μέσω πρώιμου εντοπισμού ομάδων υψηλού κινδύνου.

Συνολικά, η έρευνα ανοίγει τον δρόμο για βαθύτερη κατανόηση των διαφορετικών μηχανισμών που κρύβονται πίσω από τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και ενδεχομένως για πιο στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις στο μέλλον.

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