Ρευματοκλοπές: «Πλοκάμια» στη μισή Ελλάδα είχε κύκλωμα που «πείραζε» μετρητές - 105 κατηγορούμενοι, ανάμεσα τους γνωστές εταιρείες

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για μεγάλο κύκλωμα ρευματοκλοπών -που είχε δράση στη μισή Ελλάδα και κόστισε 9 εκατ. ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται 105 κατηγορούμενοι, ενώ ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται και γνωστές επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικές Αρχές έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 105 περιπτώσεις παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η έρευνα δείχνει ότι ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενδέχεται να δραστηριοποιούνταν ήδη από το 2017.

Ωστόσο, οι παρεμβάσεις δεν φαίνεται να ήταν, σε όλες τις περιπτώσεις, συνεχείς. Κάποιοι από τους κατηγορούμενους φέρονται να προχωρούσαν σε περιοδικές αλλοιώσεις των μετρήσεων, ενώ άλλοι είχαν πιο σταθερή δράση

Η ιεραρχία

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, που μίλησε στην ΕΡΤ, «δεν έχει διαπιστωθεί εάν πρόκειται για πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους ή για άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες, ωστόσο φαίνεται πως διέθεταν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να παρεμβαίνουν στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας».

Η ιεραρχία μέσα στη σπείρα είναι εμφανής, καθώς από τους τρεις συλληφθέντες, βλέπουμε πως για τη σωστή λειτουργία τους είχαν σαφώς καθορισμένους και διακριτούς ρόλους.

Ένας εκ των τριών, είχε συντονιστικό ρόλο, δίνοντας κατευθύνσεις στα λοιπά μέλη όσον αφορά τις παράνομες παρεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και το ρόλο του φυσικού αυτουργού, ιδιαίτερα στην περίπτωση που πρόκειται για ψηφιακούς μετρητές, ενώ καθόριζε το ύψος της αμοιβής που εισέπρατταν από τους καταναλωτές για λογαριασμό και προς όφελος των οποίων δρούσαν.

Ο δεύτερος συλληφθείς είχε κυρίως επιχειρησιακό ρόλο κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και ήταν επιφορτισμένος με την πραγματοποίηση των παράνομων παρεμβάσεων στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας ενώ επικουρικά και κατά περίπτωση αναλάμβανε ρόλο ενδιάμεσου, μεταφέροντας εντολές και κατευθύνσεις του πρώτου προς μέλη που αναλάμβαναν την τέλεση παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές.

Ο τρίτος είχε καθαρά επιχειρησιακό ρόλο κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και ήταν επιφορτισμένος με την τέλεση των παράνομων παρεμβάσεων στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και την παραλαβή των αμοιβών από τους καταναλωτές.

Ποιοι ωφελούνταν

Από τη δράση τους γίνεται φανερό πως ωφελούνταν ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και επιχειρήσεων, καθώς οι παράνομες παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, να καταβάλλονται μειωμένα ποσά για ηλεκτρικό ρεύμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι «στη δικογραφία περιλαμβάνονται όχι μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η ρευματοκλοπή φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων». Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε μάλιστα ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται και γνωστές επιχειρήσεις.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε επίσης ότι η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της φερόμενης δυνατότητας των δραστών να παρεμβαίνουν ακόμη και σε ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Πώς δρούσαν

Για τους αναλογικούς μετρητές πραγματοποιούσαν κάθε είδους αυθαιρεσία, όπως παρέμβαση μέσω γεφυρών, διακλαδώσεων, επεμβάσεων σε πηνία, παραβίασης σφραγίδων, απομονώσεων καλωδίων- πηνίων τάσεως κ.α., επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση της καταγραφόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι αυτής που πραγματικά έχει καταναλωθεί.

Όσον αφορά όμως τους ψηφιακούς μετρητές, τύπου EDMIATLAS, εκεί ο δράστες φαίνεται να είχαν αναπτύξει οι ίδιοι εξελιγμένη τεχνολογία, μοναδική παγκοσμίως. Ειδικότερα, χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό (firmware), το οποίο εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό, αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό του μετρητή και στο πληροφοριακό σύστημα τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω του οποίου αποστέλλονταν διαδικτυακά τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη συνέχεια, εισήγαγαν στο λογισμικό του μετρητή ειδικούς συντελεστές κλίμακας και χρονικές παραμέτρους εφαρμογής, με τους οποίους προκαθόριζαν το ποσοστό μείωσης της καταγραφόμενης κατανάλωσης και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της παραποίησης, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται τα στοιχεία κατανάλωσης που καταγράφονταν και μεταδίδονταν στο κέντρο τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Η μακροχρόνια χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή αλλοίωση των αποστελλόμενων δεδομένων και τη διατάραξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ. στα πραγματικά δεδομένα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλωνόταν από τις επηρεαζόμενες παροχές.

Σε πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις είχαν περιοδικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της οργάνωσης επανέρχονταν ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο, προκειμένου να ανανεώνουν τους συντελεστές κλίμακας και τις λοιπές παραμέτρους που επηρέαζαν τη μείωση της καταγραφόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρακτική αυτή προσέδιδε στη δράση τους χαρακτηριστικά «συνδρομητικής υπηρεσίας», εξασφαλίζοντας συνεχή ροή παράνομων εσόδων.

Μάλιστα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου στοιχείων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που τους επέτρεπε να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης, ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις μετρητών και λοιπά τεχνικά δεδομένα των παροχών στις οποίες είχαν παρέμβει.

«Τρέχουν» οι έρευνες της αστυνομίας

Όπως εξήγησε, σε πολλές περιπτώσεις οι σχετικές πληροφορίες φτάνουν στις Αρχές μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, όταν εντοπίζονται ύποπτες αποκλίσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αποκλίσεις αυτές γίνονται ακόμη πιο εμφανείς όταν αφορούν επιχειρήσεις που εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με προηγούμενες χρονικές περιόδους.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο τρόπος δράσης της οργάνωσης, ειδικά όσον αφορά τους ψηφιακούς μετρητές, και το πλήρες εύρος της ζημίας που προκλήθηκε από τις παράνομες παρεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω της πρωτοτυπίας και της τεχνικής πολυπλοκότητας του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε, αναπτύχθηκε ειδικό εργαλείο διάγνωσης για την ανίχνευση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

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