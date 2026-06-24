Νίκος Παππάς: Μέσα στον Ιούλιο πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ

Μέσα στον Ιούλιο θα ξεκαθαρίσει το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να συνεργαστεί με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ανέφερε σήμερα (24.6) σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Παππάς.

«Έχω πει από την επόμενη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ότι αυτή η απόφαση (για στήριξη στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού) χρειάζεται διευκρίνιση. Έχει ένα μεγάλο κενό στο πώς εφαρμόζεται και πώς υλοποιείται. Δηλαδή, για ένα συντεταγμένο κόμμα, το συντεταγμένο κόμμα παίρνει μία απόφαση, βάζει έναν στόχο και βάζει και έναν οδικό χάρτη το πώς θα τον υλοποιήσει», είπε ο Νίκος Παππάς αναφερόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο και υποστήριξε ότι «μέσα στον Ιούλιο πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το πώς και αν μπορούμε να συνεργαστούμε» με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Νίκος Παππάς κλήθηκε να σχολιάσει τη «σκιώδη κυβέρνηση» που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας: «Είμαστε σε μία κατάσταση εμείς που πρέπει να κοιτάμε τα του οίκου μας. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μία επιλογή για το πώς δομεί τη νέα του πολιτική προσπάθεια, πώς επιλέγει τους ανθρώπους που θα τη στελεχώσουν. Εμείς πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια να αναδείξουμε εκ νέου τις προτεραιότητές μας. Ως χώρος θα στηρίξουμε τις προγραμματικές μας προτεραιότητες και εύχομαι ειλικρινώς να γίνει μία συζήτηση η οποία θα καταλήξει στο ευτυχές σενάριο. Είμαστε ένα συντεταγμένο κόμμα και επειδή μπροστά μας υπάρχουν δύο επιλογές, η επιλογή του συντεταγμένου κόμματος το οποίο κάθεται και συζητεί ή η επιλογή της προσωπικής διαπραγμάτευσης για το μέλλον του καθενός, δεν είμαι της σχολής της δεύτερης εγώ. Θεωρώ ότι οι συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις πρέπει να κάτσουν και να συζητήσουν. Αν δει κανείς τη λεπτομέρεια, θα καταλάβει ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν την κυβέρνησή μας, αλλά ήταν σε θέσεις οι οποίες μπορεί να ήταν κρίσιμες, αλλά δεν είχαν δημοσιότητα, πχ η κυρία Κουφονικολάκου, ο κ. Γιώργος Βασιλειάδης, ο Μιχάλης Καλογήρου, όλοι αυτοί έχουν υπηρετήσει στην κυβέρνησή μας. Και η κυρία Κουφολιολάκου ήταν γραμματέας του κυρίου Χουλιαράκη. Θέλω να πω ότι δεν είναι, είναι μυστικό. Είναι αρκετοί άνθρωποι που έχουν θητεία. Για μένα τώρα δεν είναι η ώρα να τοποθετηθώ εγώ για το πώς έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ πιστεύω στα μαζικά δημοκρατικά κόμματα, που έχουν πρόνοιες συμμετοχής των μελών για τη διαμόρφωση και της ηγετικής διάταξης και όλων των διαδικασιών, και γι’ αυτό με καλύπτει το καταστατικό».

Για το εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να στηρίξει αυτή τη «σκιώδη κυβέρνηση» ο κ. Παππάς σημείωσε: «Έχω πει από την επόμενη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ότι αυτή η απόφαση χρειάζεται διευκρίνιση. Έχει ένα μεγάλο κενό στο πώς εφαρμόζεται και πώς υλοποιείται. Δηλαδή, για ένα συντεταγμένο κόμμα, το συντεταγμένο κόμμα παίρνει μία απόφαση, βάζει έναν στόχο και βάζει και έναν οδικό χάρτη το πώς θα τον υλοποιήσει. Και άρα λέει: ο πρόεδρός μας κάνει αυτό, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας το άλλο, οι βουλευτές το τρίτο, τα μέλη του κόμματος κατά τόπους κάνουν αυτό. Αυτό έχει λείψει. Βέβαια προσπαθήσαμε πάρα πολύ, μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό το πράγμα να πλειοψηφήσει. Δεν πλειοψήφισε. Εδώ είμαστε όμως και συζητάμε και θεωρώ ότι από την 6η Ιουνίου και μετά, έχει γίνει κατανοητό σε πολλές πλευρές εντός του κόμματος ότι η πολιτική γραμμή η οποία χαράχτηκε πρέπει να μπει σε ένα χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, θα πάει το κόμμα μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης; Θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του; Ποιες αρμοδιότητες ασκεί αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ; Έχει αρμοδιότητες για το προεκλογικό μας πρόγραμμα; Είναι σαφές ότι θα πάμε με πρόεδρο στη ΔΕΘ.

Δεν γίνεται να μην πάμε. Και να σας πω γιατί δεν γίνεται να μην πάμε; Διότι κανείς δεν έχει εντολή απόκρυψης του προγράμματός μας. Η πλειοψηφία δεν είναι στατική. Και καταλαβαίνουν και πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν αυτή την απόφαση, ότι πρέπει να μπει ένα χρονοδιάγραμμα. Ο Χρήστος Γιαννούλης είναι ο νέος εκπρόσωπος Τύπου, είπε ότι θα πρέπει μέχρι τα μέσα ή τέλη Αυγούστου η κατάσταση να έχει ξεκαθαρίσει για το πώς και αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Εγώ λέω ότι τα τέλη Αυγούστου είναι μακριά. Μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει, και δεν θα πρέπει και εμείς της πολιτικής αυτά τα πράγματα να τα θεωρούμε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η ουσία είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει το καλοκαίρι, να πάει ο κόσμος διακοπές και να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Λοιπόν και στη ΔΕΘ θα πάμε, και το πρόγραμμά μας πρέπει να παρουσιάσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με το πρόγραμμά του δεν θα έχει διπλή εκπροσώπηση. Και επειδή έχουμε κι αύριο Πολιτική Γραμματεία, μπήκε η συνεδρίαση και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει και ο πρόεδρος».

Νίκος Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ αδικείται από τη σημερινή μας εικόνα»

Σε άλλο σημείο, ο βουλευτής του κόμματος σημείωσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη η οποία με συνέπεια υπερασπίζεται τις κατακτήσεις του ’15-’19. Είναι η δύναμη της σύγχρονης Αριστεράς, η οποία έχει ένα ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό οπλοστάσιο, το οποίο αδικείται απ’ τη σημερινή μας εικόνα. Το πιστεύω βαθιά αυτό. Δηλαδή, έχουμε επεξεργασίες οι οποίες απαντούν στα σημερινά προβλήματα. Και τα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει με τη λειτουργία μας, δεν αφήνουν αυτές τις θέσεις να αναδειχθούν στον δημόσιο διάλογο. Έχει λόγο ύπαρξης και είναι η μόνη δύναμη που έχει τον εξοπλισμό, τον προγραμματικό, τον ιδεολογικό, τον πολιτικό, να πρωταγωνιστήσει. Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έπαιξε ένα κρισιμότατο ρόλο στην περασμένη δεκαετία και στο να γίνει κυβερνώσα δύναμη. Και τον έπαιξε αυτόν τον ρόλο, επειδή, κατά τη γνώμη μου, αξιοποίησε με πάρα πολύ καλό τρόπο το ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο της σύγχρονης Αριστεράς. Αυτό ήταν η τομή σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κάνει μία άλλη επιλογή. Και του το έχω πει και κατ’ ιδίαν: διαφωνώ με την επιλογή του να φύγει από τη Βουλή. Δηλαδή αυτή την περίοδο στη Βουλή, γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι και ιδεολογικό ζήτημα. Εάν η Αριστερά πρέπει αυτό το μετερίζι, ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες, να το αξιοποιεί. Στο ερώτημα εάν θα πήγαινα στο κόμμα Τσίπρα, απαντώ πως εμένα δεν με αφορούν αυτές οι συζητήσεις. Υπάρχουν δύο δρόμοι: Είτε η συντεταγμένη συζήτηση ή κατά μόνας διαπραγμάτευση. Είναι άλλο πράγμα οι προσωπικές σχέσεις και άλλο η πολιτική. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με ανθρώπους που φύγανε από το κόμμα πχ με τον κ. Γιάννη Μαντζουράνη».

Για το εάν είναι υπέρ της καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές σημείωσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να οργανώσει τις δυνάμεις του για να φτιάξει μια συμμαχία προς τις εκλογές. Δεν θα κάνω ότι δεν ακούω τι συμβαίνει. Θα σας πω όμως ότι είμαι υποχρεωμένος, ως στέλεχος του κόμματος, να ζητήσω από την ηγεσία μου να έχει μία επίσημη απάντηση για το αν είναι επιθυμητή η συνεργασία ή όχι. Και επειδή ούτε κρυβόμαστε, ούτε κρύβονται τα ζητήματα κάτω από το χαλί, υπάρχουν δύο επιλογές: Ή σε συντεταγμένο κόμμα να χτίζουμε μία συνεργασία ή πάει και διαπραγματεύεται ο καθένας την προσωπική του πορεία. Δεν είμαι αυτής της σχολής. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να υπηρετήσει τις συλλογικές του αποφάσεις. Εάν κάποιος θέλει να εισηγηθεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το εισηγηθεί. Ούτε κρυφίως γίνονται αυτές οι επιλογές ούτε με ημίμετρα. Εδώ υπάρχει μία σοβαρή αναγκαιότητα, αυτό το πρόγραμμα, αυτές οι ιδέες, να τις προκρίνουμε και να τις κάνουμε κορμό της προγραμματικής, πολιτικής συμμαχίας. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν πολλές απόψεις. Εμείς όμως έχουμε το εξής χαρακτηριστικό: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία πάρα πολύ σοβαρή κρίση. Όταν αναλάμβανε ο Σωκράτης Φάμελλος, είχαμε 10% και τώρα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουνε στο 1,5. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να παρακάμψουμε».

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