Δωρεάν στέγη για γιατρούς και εκπαιδευτικούς σε 12 νησιά - Μέσα και Δήμος της Κρήτης

Μια ριζική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος που πλήττει τις νησιωτικές περιοχές θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Εσωτερικών. Το φιλόδοξο σχέδιο αφορά τη δημιουργία ενός μόνιμου αποθέματος σύγχρονων κατοικιών σε απομακρυσμένους, μικρούς ή τουριστικούς προορισμούς, με σκοπό τη δωρεάν παραχώρησή τους σε νεοδιορισμένους λειτουργούς κρίσιμων κρατικών δομών, όπως ιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους, καθηγητές, καθώς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού. Η πρωτοβουλία, την οποία σχεδίασε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στοχεύει στην εξάλειψη του μεγαλύτερου εμποδίου που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά τη μετακίνησή τους στην περιφέρεια. Όπως καταδεικνύουν επίσημα δεδομένα, η υποστελέχωση των νησιωτικών υποδομών δεν οφείλεται κυρίως στους μισθούς, αλλά στην αντικειμενική αδυναμία εύρεσης στέγης, η οποία έχει επιδεινωθεί ραγδαία εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) και της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας.

Οι δύο πρώτες φάσεις και τα 12 νησιά του δικτύου



Το επιχειρησιακό πλάνο ξεδιπλώνεται σε δύο διακριτά στάδια και αφορά τη χρηματοδότηση για την ανέγερση, αγορά ή εκ βάθρων ανακαίνιση συνολικά 100 διαμερισμάτων.

Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο της πρώτης φάσης, η οποία περιλαμβάνει επτά περιοχές:

Στους Λειψούς (εκταμίευση 760.000 ευρώ για την απόκτηση δύο υφιστάμενων οικιών και την κατασκευή δύο νέων σε δημοτικό οικόπεδο με ορίζοντα το 2028).



Στην Αστυπάλαια (κονδύλι 1,2 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 6 έως 8 λειτουργικών διαμερισμάτων).



Στην Ιθάκη (έργο-σταθμός ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανακατασκευή του ιστορικού πρώην οικοτροφείου, κτιρίου 2.000 τ.μ., που θα προσφέρει 19 εξοπλισμένα δωμάτια 40 κλινών και χώρους εκδηλώσεων).



Στην Τήνο (μετατροπή του πρώην ξενοδοχείου «Theoxenia» σε σύγχρονο συγκρότημα 18 αυτόνομων κατοικιών, με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ).



Στην Αμοργό (620.000 ευρώ για την κατασκευή πέντε σπιτιών).



Στην Πάτμο (ενεργειακή αναβάθμιση διώροφου κτιρίου για τη δημιουργία τεσσάρων διαμερισμάτων ιατρικού προσωπικού).



Στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου (αξιοποίηση και αναπαλαίωση πέντε παλαιών δημοτικών ακινήτων).



Αμέσως μετά, το πρόγραμμα πρόκειται να επεκταθεί με τη δεύτερη φάση σε ακόμη πέντε νησιά του Αιγαίου, όπου σχεδιάζεται η κατασκευή επιπλέον 35 έως 40 οικιστικών μονάδων. Στην Κάρπαθο θα υλοποιηθεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα, προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ για 16 κατοικίες στα Πηγάδια, ενώ αντίστοιχες υποδομές θα ανεγερθούν στο Αγαθονήσι (6 κατοικίες), στη Σέριφο (8 κατοικίες), στη Σίφνο (4-7 κατοικίες) και στη Σύμη (3 κατοικίες).

Συνδυαστικές πολιτικές και η στρατηγική της εντοπιότητας



Η στεγαστική αυτή παρέμβαση δεν λειτουργεί μεμονωμένα, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κυβερνητικής στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη. Συνδυάζεται με ήδη θεσμοθετημένα κίνητρα, όπως το μηνιαίο ιατρικό μπόνους των 1.500 ευρώ, τα τοπικά επιδόματα των δήμων (300-500 ευρώ) και τα αντίστοιχα προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών συνδέει το μόνιμο στεγαστικό απόθεμα με την ενισχυμένη μοριοδότηση της εντοπιότητας στους νησιωτικούς δήμους. Στόχος είναι οι νέες θέσεις εργασίας να καλύπτονται κατά προτεραιότητα από μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι διαθέτουν ήδη ιδιόκτητη στέγη, δεν επιδιώκουν την άμεση μετάθεση στα μεγάλα αστικά κέντρα και δεσμεύονται να υπηρετήσουν στην περιοχή τους για τουλάχιστον μία δεκαπενταετία. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των τοπικών υπηρεσιών υγείας και παιδείας, προσφέροντας παράλληλα αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε όσους επιλέγουν την ελληνική περιφέρεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ