Βασιλιάς Κάρολος: Για πρώτη φορά αποκαλύπτει δημόσια πόσους φόρους πληρώνει

Σε μια απόφαση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να γίνει ο πρώτος σύγχρονος μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου που θα γνωστοποιήσει δημόσια το ύψος των φόρων που πληρώνει.

Η αποκάλυψη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών στοιχείων της βασιλικής οικογένειας, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο διαφάνειας για το Παλάτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές των ανακτόρων, η πρωτοβουλία αποτελεί προσωπική επιλογή του Καρόλου και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της λογοδοσίας της μοναρχίας απέναντι στους πολίτες.

Όπως μεταδίδει το BBC, την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν το οικονομικό έτος 2024-2025. Στα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό φόρου που αντιστοιχεί στα προσωπικά εισοδήματα του βασιλιά, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, των ιδιωτικών επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων που διατηρεί σε εκτάσεις όπως το Σάντρινγκαμ και το Μπαλμόραλ.

🚨 NEW: The King will become the first British monarch to publish how much he pays in tax next week pic.twitter.com/PRjHKHe70d — Politics UK (@PolitlcsUK) June 20, 2026

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για περισσότερη οικονομική διαφάνεια. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια έχει βρεθεί στο επίκεντρο αυξημένου δημόσιου ελέγχου, ιδιαίτερα μετά τις υποθέσεις που συνδέθηκαν με τον πρίγκιπα Άντριου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κάρολος είχε επιλέξει να δημοσιοποιεί στοιχεία για τις φορολογικές του υποχρεώσεις ήδη από την εποχή που έφερε τον τίτλο του πρίγκιπα της Ουαλίας. Παρότι οι Βρετανοί μονάρχες δεν έχουν νομική υποχρέωση να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος, φόρο κληρονομιάς ή φόρο υπεραξίας για περιουσιακά στοιχεία που κληρονομούν, ο ίδιος καταβάλλει εθελοντικά φόρους για μέρος των ιδιωτικών του εισοδημάτων.

Μεταξύ των στοιχείων που θα αποκαλυφθούν περιλαμβάνεται και ο φόρος που αναλογεί στα κέρδη του Δουκάτου του Λάνκαστερ, τα οποία εκτιμάται ότι ανήλθαν σε περίπου 24 εκατομμύρια λίρες κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

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