Μουντιάλ: Γιατί το γκολ του Νελίνιο το 1978 θεωρείται από τα πιο παράξενα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978 στην Αργεντινή έχει μείνει στην ιστορία για μεγάλες στιγμές, όμως το γκολ του Νελίνιο στον μικρό τελικό απέναντι στην Ιταλία ξεχωρίζει ακόμη και σήμερα ως μία από τις πιο ασυνήθιστες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ βρέθηκε σε μια φαινομενικά ακίνδυνη θέση στη δεξιά πλευρά. Όλοι περίμεναν σέντρα προς την περιοχή, όμως εκείνος δοκίμασε κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα σουτ με το εξωτερικό του ποδιού, την περίφημη «τριβέλα».

Η πορεία της μπάλας ξεκίνησε σαν να φεύγει εκτός γηπέδου, με τον Ιταλό θρυλικό τερματοφύλακα Ντίνο Τζοφ να την παρακολουθεί χωρίς αντίδραση. Λίγο πριν καταλήξει άουτ, η μπάλα πήρε ξαφνικά μια απίστευτη καμπύλη και κατέληξε στα δίχτυα, αφήνοντας άφωνους παίκτες και θεατές.

Για πολλά χρόνια, η φάση θεωρήθηκε τυχερή. Όμως ο ίδιος ο Νελίνιο είχε ξεκαθαρίσει ότι επρόκειτο για συνειδητή επιλογή: ήξερε ότι ο τερματοφύλακας περίμενε σέντρα και γι’ αυτό επέλεξε να σουτάρει απευθείας.

Η εξήγηση του φαινομένου δίνεται από τη φυσική και το λεγόμενο «φαινόμενο Magnus», που περιγράφει την αλλαγή πορείας μιας μπάλας όταν περιστρέφεται έντονα στον αέρα. Η επαφή με το εξωτερικό του ποδιού έδωσε στη μπάλα έντονη πλευρική περιστροφή, δημιουργώντας την εντυπωσιακή καμπύλη που “εξαπάτησε” τον Τζοφ.

Ο Νελίνιο είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ήξερα ότι ο Τζοφ περίμενε σέντρα, οπότε αποφάσισα να σουτάρω».

Με 175 γκολ στην καριέρα του, ο Βραζιλιάνος έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για την επιθετική του συνεισφορά, αλλά και για την τεχνική αρτιότητα σε μια στιγμή που έμοιαζε αδύνατη. Το γκολ του παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα του πώς η ποδοσφαιρική έμπνευση συναντά τη φυσική στην πράξη.

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