Συγχαρητήριο Περιφερειάρχη Κρήτης για την άνοδο της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου στην Elite League

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταυρος Αρναουτάκης με δήλωση του συγχαίρει την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου για την άνοδο στην Elite League. Αξίζει να σημειωθεί οτι ο κ.Αρναουτάκης έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να πάρει η Αναγέννηση την ειδική αδειοδότηση από την ΕΟΚ. Αναλυτικά η δήλωση του κ.Αρναουτάκη:

''Η ιστορική άνοδος της ΑΣΑ Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου στην Elite League αποτελεί μια σπουδαία ημέρα για τον αθλητισμό της Κρήτης.

Η επιτυχία αυτή, που επισφραγίστηκε με την ειδική αδειοδότηση από την ΕΟΚ, αποτελεί τη δίκαιη δικαίωση μιας μεθοδικής προσπάθειας της διοίκησης, των προπονητών, των παικτών, αλλά και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας που στάθηκε στο πλευρό της ομάδας.

Σε μια περιοχή που έχει μάθει να αγωνίζεται και να ξεπερνά τις δυσκολίες, η Αναγέννηση αποδεικνύει ότι η ενότητα και η σκληρή δουλειά φέρνουν αποτελέσματα, επαναφέροντας το νησί μας στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Ως Περιφέρεια Κρήτης, είμαστε και θα παραμείνουμε σταθερά δίπλα σας σε αυτό το νέο, μεγάλο ταξίδι.

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