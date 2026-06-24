Πιερρακάκης για δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Πάνω από 100.000 θα δουν άμεση μείωση της δόσης τους

Η ρύθμιση του για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έρχεται να αντιμετωπίσει μια εκκρεμότητα που ταλαιπώρησε χιλιάδες δανειολήπτες για περισσότερο από μία δεκαετία, σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από τη Βουλή.

Ο κ. Πιερρακάκης κατα τη συζήτηση της ρύθμισης και αναφερόμενος στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων αλλά και τη ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο και ψηφίζεται σήμερα το βράδυ, επεσήμανε πως «η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε να μην μεταθέσει ξανά το πρόβλημα στο μέλλον. Να μην κρυφτεί πίσω από νομικές ερμηνείες και να δώσει μια οριστική λύση στο πρόβλημα. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έδωσε μια κρίσιμη νομική κατεύθυνση ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Εμείς, όμως, δεν μένουμε εκεί»,

Ο υπουργός χαρακτήρισε το υφιστάμενο καθεστώς ως «μια πληγή που έμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια», και τόνισε πως παρά τις αρχικές προσδοκίες, ο νόμος για τα «κόκκινα» δάνεια δεν κατάφερε τελικά να προστατεύσει αποτελεσματικά όσους πραγματικά είχαν ανάγκη: «Χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε πολυετείς δικαστικές διαδικασίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και αναμονής».

Πάνω από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεση μείωση της δόσης τους

Και σε αυτό το πλαίσιο υποστήριξε πως η εν λόγω ρύθμιση στοχεύει σ την αποκατάσταση των στρεβλώσεων: «Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Πραγματική ανάσα για κάθε νοικοκυριό και μεγαλύτερη Δικαιοσύνη στην πράξη. Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Προχωρήσαμε συνειδητά, πέρα και πάνω από όσα όριζε η ίδια η απόφαση, γιατί θεωρήσαμε ότι η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στη στενή νομική συμμόρφωση.

Και αυτό πρέπει να ειπωθεί, χωρίς περιστροφές. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον.

Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφειλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τη διάρκεια της.

Αυτό σημαίνει μικρότερη δόση – ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη».

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