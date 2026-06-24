Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης: Συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο Ηράκλειο

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας, αριθμ. 2).



Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1. Αποδοχή λύσης και εκκαθάρισης Ενεργειακής Κοινότητας ΤΟΕΒ Λασιθίου και επιστροφή μεριδίου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ.



- (εισηγητής ο κος Ιωάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου)

1.2. Καθολική εφαρμογή του συστήματος πληρωμών τελών, προστίμων, αποκλειστικά με Κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής RF, σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας.



- (εισηγητές: η κα Βασιλική Γαβρήλου προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ. και ο κος Εμμανουήλ Ρομπογιαννάκης προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.)

1.3. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κρήτης (Έδρα), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.



- (εισηγητές: ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Οικονομικών και η κα Ιωάννα Σουλτάτου προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.)

1.4. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2026 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.



- (εισηγητές: ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Οικονομικών και ο κος Παπαδάκης Κων/νος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ )

1.5. Έγκριση των αναδιατυπωμένων (restatement) χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος χρήσης 2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και την αρ. 495/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.



- (εισηγητές: ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Οικονομικών και η κα Ιωάννα Σουλτάτου προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.)

2. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2.1. Έγκριση χορήγησης ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, αντί γάλακτος, στους δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Ρεθύμνης για το έτος 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.



- (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

2.2. Τροποποίηση απ 22/2026 που αφορά σύνθεση επιτροπής παραλαβής υλικών και υπηρεσιών Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνου λόγω μη διαθεσιμότητας υπαλλήλων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνου.



- (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Κισσάμου με αντικείμενο την «ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 8) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – Β ΦΑΣΗ (τ.ΚΑ 2019ΣΕ11910046, τ.Κωδ. ΟΠΣ 5033621)” με ΚΑ 2025ΣΕ11970012 και Κωδ. ΟΠΣ / MIS 6018465», άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.



- (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

4. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΟΥ



4.1. Έγκριση χορήγησης ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε ετήσια βάση στους δικαιούχους εργαζόμενους της Π.Ε. Λασιθίου, αντί της παροχής ενός (1) λίτρου γάλακτος σε ημερήσια βάση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 5143/2024 για το έτος 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.



- (εισηγητής ο κος Ιωάννης Ανδρουλάκης Π.Ε. Λασιθίου)

5. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 09/30-04-2026 και 10/30-04-2026 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.



- (εισηγητής ο κος Ευάγγελος Ζάχαρης Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης)

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