O Akylas παραχώρησε συνέντευξη στο Πρωινό και ο ίδιος ξεκαθάρισε πως αυτή την περίοδο η απόλυτη προτεραιότητά του είναι η μουσική και η περιοδεία του, αφήνοντας την προσωπική του ζωή σε δεύτερη μοίρα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είμαι στην πόλη μου. Είμαι βορειοελλαδίτης κι εγώ, από Σέρρες, οπότε η Θεσσαλονίκη έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα που κέρδισα στα Mad VMA. Το ένα ήταν το viral τραγουδιού για το «Ferto και εντάξει βγάζει νόημα. Δηλαδή έγινε χαμός. Οι Έλληνες το αγαπήσαν πάρα πολύ και για μένα θα είναι πάντα χαραγμένο στην καρδιά μου αυτό το κομμάτι, γιατί μού άλλαξε όλη τη ζωή» ανέφερε αρχικά ο Akylas.

«Δεν έχω αφήσει τη δημοσιότητα να με επηρεάσει κάπου. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ ο ίδιος από όταν γύρισα στη Eurovision ξεκίνησα κατευθείαν δουλειά για το tour, δεν έχω βγει καν να πιώ ένα ποτό, ας πούμε, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω. Το κακό θα ήταν να μη δούλευα. Προσπαθώ όσο μπορώ να απαντάω στα μηνύματα. Ειδικά στην αρχή, αλλά στεναχωριέμαι να μην απαντήσω. Στα σχόλια ερωτικού περιεχομένου δεν θα απαντήσω τόσο, αλλά μηνύματα αγάπης, ωραίας, αγνής αγάπης, εννοείται πως θα τρέξω να τα απαντήσω. Κακοπροαίρετα σχόλια δεν θα απαντήσω. Μπορεί κάποιες φορές, γιατί τυχαίνει να με επηρεάσουν λίγο ψυχολογικά, αλλά έχω μάθει να το δουλεύω.

Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Άννα Βίσση και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ναι, δεν το συζητώ. Άννα Βίσση είναι το απόλυτο είδωλο, τη θαυμάζω πάρα πολύ. Και με τον Γιώργο Μαζωνάκη έχω τρέλα. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο ντουέτο θα ήτανε iconic, γιατί και οι δύο έχουμε κάτι το ιδιαίτερο στο look μας, στο στυλ μας.

Δεν είμαι αρνητικός σε καμία συνεργασία, δηλαδή αν μπορέσουμε να βρούμε το παιδί μας, ας πούμε, το κοινό μας τραγούδι, είμαι ανοιχτός να κάνω συνεργασία με όλο τον κόσμο», είπε ο ίδιος

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