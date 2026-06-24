Αρκαλοχώρι: Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στην 28χρονη Ράνια που χάθηκε πρόωρα

Η είδηση για τον πρόωρο χαμό της 28χρονης Ράνιας Κριτσωτάκη προκαλεί βαθιά θλίψη, καθώς ένα τόσο νέο και αγαπητό κορίτσι έφυγε από τη ζωή μετά από μια γενναία, πολυετή μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Αρκαλοχώρι, όπου συγγενείς, φίλοι και όλη η τοπική κοινωνία θα συγκεντρωθούν για να της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

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